Tweedelige tv-documentaire over 60 jaar Golden Earring: ‘De Earring heeft generaties overleefd’

Met de tweedelige documentaire over de Golden Earring wordt maandag- en dinsdagavond door het tv-programma ‘Het Uur Van De Wolf’ teruggeblikt op het zestigjarige bestaan van de band van Rinus Gerritsen, Cesar Zuiderwijk, Barry Hay en George Kooymans. In de documentaire staat de vraag centraal hoe de band al die tijd overeind is gebleven. ‘De Earring heeft natuurlijk generaties overleefd’, vertelt regisseur Marcel de Vré in het radioprogramma Haags Bakkie. ‘Elke periode heeft zijn eigen sfeer en zijn eigen unieke momenten.’

‘Er komt wel even wat voorbij’, vertelt De Vré over de documentaire. ‘Het zijn ook net de wat leukere, persoonlijke interviews met mensen die dichtbij de band hebben gestaan.’ Robert Jan Stips, Bertus Borgers en eerste bandleden als Jaap Eggermont en Sieb Warner, ‘de drummer die er een jaartje in zat’, komen voorbij in de documentaire. ‘Zij vertellen het verhaal eigenlijk.’ Daarnaast bevat de documentaire nog niet eerder vertoonde concertfragmenten, werkopnamen en nieuw archiefmateriaal, deels afkomstig uit privé-archieven.

Het turbulente leven van Golden Earring wordt in That Day gereconstrueerd aan de hand van de persoonlijke getuigenissen van direct betrokkenen uit heden en verleden. Zie hier een deleted scene met drummer Sieb Warner (1969-1970). Kijk 8 en 9 november, om 20:25 op @NPO2. pic.twitter.com/GBORNenrq5 — Het Uur van de Wolf (@hetuurvandewolf) November 4, 2021



‘Het geeft wel een waanzinnig beeld hoe het gegaan is. Van de eerste drummer, Freddy van der Hilst, die als onderbuurjongetje van Rinus in de Terletsttraat woonde, tot en met het laatste Ahoy-concert wat ik toevallig heb opgenomen.’ Op 16 november 2019 speelde de band haar laatste concert. Dat het het afscheidsconcert zou zijn was toen nog niet bekend. ‘Dat wist niemand.’

‘Ze speelden de sterren van de hemel’

De Vré registreerde meerdere concerten voor de band. Bij toeval werd besloten om ook in Ahoy te filmen. ‘De band wist het niet eens. Dus die hebben gewoon keihard gespeeld. Zo goed, zei Rinus later, hebben we nog nooit gespeeld‘, memoreert de regisseur. ‘Ze hadden de zenuwen niet, want ze wisten niet dat het opgenomen werd. Dus het is een heel ongedwongen concert, maar ze speelden de sterren van de hemel.’

Uniek document

De beelden zijn vervolgens de kluis in gegaan en werden voor de documentaire toch door De Vré gepakt. ‘Ik dacht: ik ga het gewoon eens monteren, kijken wat we ermee kunnen. Dat bleek wonder boven wonder een heel mooi concert te zijn. Met mooie beelden. En puur hoe ze zijn. Je ziet gewoon de inspanning en de emotie. De dynamiek van de band onderling ook. Het is toevallig dat we het hebben. En het bleek dus… Corona kwam, ze hebben nooit meer gespeeld en George kreeg ALS. Sindsdien hebben ze nooit meer gespeeld dus het is wel een uniek document.’ De registratie zal later ook op DVD verkrijgbaar zijn.

Regisseur Marcel de Vré stelt zichzelf in That Day de vraag hoe het Golden Earring is gelukt 60 jaar overeind te blijven. Wellicht had dit iets te maken met de verantwoordelijke snacks? Kijk That Day morgen 8 november en dinsdag 9 november om 20.25 op @NPO2. pic.twitter.com/maJVGdxFnT — Het Uur van de Wolf (@hetuurvandewolf) November 7, 2021



‘Onmogelijk om het in een uur te persen’

Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk hebben samen met De Vré de documentaire al gezien. ‘Die waren onder de indruk en geëmotioneerd ook.’ Op aandringen van de maker werd besloten tot een langere, later tweedelige, uitzending. ‘Ik was gaan monteren en heb gezegd dat het onmogelijk was om het in een uur te persen.’

George Kooymans

Op 5 februari 2021 bleek dat er een abrupt einde kwam aan de band, toen werd bekend duidelijk dat gitarist George Kooymans leed aan de ongeneeslijke spierziekte ALS.

De tweedelige documentaire That Day – Afscheid van Golden Earring is maandag- en dinsdagavond om 20.30 uur te zien op NPO2.