Vrachtwagen gekanteld op Madesteinweg, weg afgesloten voor verkeer

Op de Madesteinweg is maandagmiddag een vrachtwagen op zijn kant terechtgekomen. De bestuurder is naar het ziekenhuis vervoerd, meldt Regio 15. De Madesteinweg is in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.

Meerder hulpdiensten zijn in de straat aanwezig. Omdat de gekantelde wagen diesel lekt wordt er door de brandweer aan gewerkt om de tank te legen.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval in de flauwe bocht van de straat heeft kunnen gebeuren. Volgens de politie reed de vrachtwagenchauffeur niet te hard en is het voertuig in de bocht gekanteld. De verkeersongevallenanalyse (VOA) doet onderzoek.

Foto: Regio 15