‘Warmteleiding van Rotterdam naar Den Haag gaat er komen’

De warmteleiding van Rotterdam naar Den Haag, waar de voorbije jaren eindeloos over is gesproken, komt er. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Gasunie hebben daarvoor een contract getekend, meldt FD. Gasunie, voor honderd procent in handen van de Nederlandse staat, had eerder gemeld dat het zeker 400 miljoen zal investeren in het leidingenstelsel, dat WarmtelinQ heet.

De warmteleiding bestaat uit twee buizen. Water dat in de haven van Rotterdam wordt verwarmd, zal door de buis met een diameter van zeventig centimeter naar Den Haag stromen. Een tweede buis van gelijke omvang is er om het afgekoelde water terug te laten vloeien.

In Den Haag kan deze grote buis worden aangesloten op kleine warmtenetten. Voorstanders wijzen erop dat hiermee veel CO2-uitstoot wordt voorkomen, want huizen die zijn aangesloten op een warmtenet hoeven geen gas te gebruiken. Eneco zal als eerste bedrijf warmte afnemen en leveren aan woningen in Den Haag. ‘Met deze warmteleiding kunnen op termijn maximaal 120.000 woningen worden voorzien van restwarmte die anders ongebruikt zou blijven’, zegt Dilan Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Al jaren discussie

Over het aanleggen van de leidingen van Rotterdam naar de wijde omgeving wordt al jaren gesproken. Het verdeelt de politiek en maatschappelijke organisaties. Voorstanders zien het als belangrijke bijdrage aan de verduurzaming. Tegenstanders van het project zeggen dat dit in theorie ideaal lijkt, maar het in de praktijk niet is.