Website en parkeerapp van gemeente weer bereikbaar na stroomstoring in datacenter

De storing waardoor de websites van de gemeente Den Haag en GGD Haaglanden urenlang onbereikbaar waren is grotendeels verholpen. ’95 procent van de applicaties werkte een uur geleden alweer’, zegt een woordvoerder van de gemeente. Ook de parkeerapp werkt weer.

Beide organisaties waren sinds zondagmiddag zowel online als telefonisch niet bereikbaar. Sinds maandagochtend zijn de websites weer actief en is de gemeente weer telefonisch bereikbaar op 14070. De systemen die worden gebruikt bij de publieksbalies in het stadhuis en de stadsdeelkantoren zijn sinds maandagmiddag weer functioneel. Waar nodig zijn met stadsgenoten nieuwe afspraken gemaakt. ‘Alle gegevens van mensen die recentelijk aanvragen hebben gedaan, zijn bewaard gebleven’, laat de gemeente maandagmiddag weten.

Door een stroomstoring in een datacenter van de gemeente in het stadsdeelkantoor aan de Leyweg is zondag een belangrijk deel van de gemeentelijke IT-systemen uitgevallen. Deze storing ontstond bij onderhoudswerkzaamheden. Daarbij werd echter ook het noodaggregaat geraakt waardoor de noodvoorziening niet werkte. Wat exact de oorzaak van de storing is geweest wordt nog onderzocht.

ℹ️ De storing is deels verholpen. De websites van de gemeente en GGD zijn weer bereikbaar. Dit geldt ook voor ons telefoonnummer 14070. https://t.co/77Pub1SXOJ — Gemeente Den Haag (@GemeenteDenHaag) November 8, 2021

