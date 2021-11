Dit is de nieuwe pakjesboot van Sinterklaas die zaterdag aankomt in Scheveningen

‘Hij komt, hij komt…’ En wel met een andere boot! Nog vier nachtjes slapen en dan zal Sinterklaas weer voet aan wal zetten op Scheveningen. De goedheiligman zal dit jaar in de Eerste Haven aankomen met een nieuwe boot. Dat was nodig omdat het voormalige schip dat dienst deed als pakjesboot uit de vaart is gehaald en vertrokken is naar Zeeland.

De Sinterklaasintocht zal komende zaterdag traditiegetrouw plaatsvinden in de badplaats. Al zal dat dit jaar wel in de Eerste Haven op Scheveningen zijn. ‘Hij komt sowieso’, wist organisator Peter Boelhouwer eerder te vertellen . Boelhouwer heeft goed contact met de Sint. Wie in de haven bij de intocht aanwezig wil zijn moet zich wel inschrijven voor een plekje, een QR-registratie zal daar onderdeel van zijn. Na de intocht volgt er een rijtoer door de stad heen.

Oude boot naar Zeeland

Het schip Koningin Emma, dat voorheen dienst deed als pakjesboot, heeft Scheveningen dit jaar verlaten. De nieuwe eigenaar van de boot nam deze mee naar de provincie Zeeland waar hij dienst zal doen als een bed en breakfast met kleine horecagelegenheid .