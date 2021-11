Gemeente gaat aangifte doen van fraude bij Energieacademie

De gemeente gaat aangifte doen van fraude bij de Stichting Energie Academie. Het banenproject werd eerder dit jaar failliet verklaard. Bureau Berenschot deed onderzoek naar de neergang van het banenproject, daarin werd fraude niet uitgesloten. Tegelijkertijd stelt wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks) dat er een akkoord is gesloten met de curator.

De gemeente heeft een aanbod gedaan om voor 375.000 euro de boedel over te nemen, de curator heeft gezegd dat acceptabel te vinden. Tevens heeft de gemeente besloten om haar vordering te laten vallen waardoor ze verder geen rol meer heeft bij de afhandeling van het faillissement.

‘Met deze snelle afhandeling in dit dossier neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid en voorkomen we lange en dure procedures. Zo kunnen we als gemeente onze aandacht en tijd weer richten op het ondersteunen en aan het werk helpen van kwetsbare mensen’, aldus Kapteijns.

Onderzoeksrapport

Het banenproject van de Energieacademie was bedoeld om in twee jaar tijd 560 kwetsbare jongeren aan het werk helpen door ze een vak te leren. Het onderzoeksrapport van Bureau Berenschot schetst een ontluisterend beeld van de neergang van het banenproject de Energieacademie. Het businessplan deugde niet, er waren nauwelijks eigen inkomsten, afspraken werden niet nagekomen, er heerste een verziekte sfeer met bedreigingen aan toe en de financiële administratie was een janboel. GroenLinks-wethouder Bert van Alphen besloot vervolgens om ontslag te nemen

