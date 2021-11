Vijf VVD’ers stoppen als raadslid: nieuwe namen op kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen

Na de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen er veelal nieuwe mensen namens de Haagse VVD plaatsnemen in de gemeenteraad. Dat valt op te maken uit de conceptkandidatenlijst van de partij. Van de huidige raadsleden staan enkel huidig fractievoorzitter Frans de Graaf en raadslid Chris van der Helm opnieuw op de lijst.

Uit de kandidatenlijst valt op te maken dat de huidige raadsleden Judith Oudshoorn-van Ginderen, Jan Pronk, Det Regts, Remco de Vos en Ayse Yilmaz niet terug zullen keren in de raad.

Yilmaz heeft op Twitter laten weten dat ze in maart 2022 afscheid zal nemen van de gemeenteraad. Ze zat vier jaar voor de partij op een van de vijfenveertig zetels. ‘Hierbij laat ik weten dat ik niet op de kandidatenlijst van de Haagse VVD ben geplaatst en dus ook niet verkiesbaar ben voor een volgende periode.’

Afscheid in maart 2022… pic.twitter.com/aQZCz2HUci — Ayşe Yılmaz (@AYillmaz) November 9, 2021



Wethouders vooraan

De advieslijst wordt aangevoerd door lijsttrekker Anne Mulder. Het oud-Tweede Kamerlid is momenteel wethouder Financiën en Stadsontwikkeling namens de liberalen. Kavita Parbhudayal, nu wethouder wethouder Zorg en Jeugd en Volksgezondheid, is op een tweede plaats te vinden.

De hoogste nieuwe binnenkomer is Lotte van Basten Batenburg, zij is adviseur bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en was eerder bestuursadviseur voor voormalig wethouder Boudewijn Revis. Daarnaast zat ze in 2017 het zogenoemde schaduwkabinet van VVD-leider Mark Rutte . De VVD-er krijgt een plek toebedeeld op de lijst voor De Graaf en Van der Helm. Horecaondernemer Alexander Roep is op een zesde plek te vinden. In totaal kent de lijst 50 namen.

Trots en blij met plek 4️⃣ op de advieslijst van de Haagse VVD. Lijst is mooie mix van nieuwe en ervaren mensen met ideeën voor onze stad. #raad070 pic.twitter.com/F0ZEb2hgYh — Frans de Graaf (@Frans33) November 9, 2021



‘Ik kan niet wachten om met dit team de campagne in te gaan’

Petra Ginjaar, voorzitter van de Haagse VVD, spreekt van een ‘inspirerende lijst van nieuwe en ervaren mensen met oog voor de problemen en oplossingen voor de stad’. ‘Ze kennen hun buurt, weten wat er leeft in de straat en hebben ideeën voor de korte en lange termijn. Of ze nu een onderwijs-, een politie-, een horeca-, een overheids- of een zorgachtergrond hebben, ze hebben een lange adem, houden van de stad, luisteren naar mensen, kunnen problemen aanpakken en weten plannen te realiseren. Ze vertegenwoordigen de mensen waar wij het als VVD allemaal voor doen.’

Lijsttrekker Mulder is eveneens enthousiast: ‘Het zijn mensen met ervaring die een overtuigend persoonlijk verhaal hebben. Ik kan niet wachten om met dit team de campagne in te gaan. Niet schreeuwen, maar handen uit de mouwen. Geen loze woorden, maar doen. En te vechten voor een veilig en vrij Den Haag, dat is onze missie.’

Op 16 november is het aan de kandidaten om zich voor te stellen aan de leden van de partij, zij besluiten vervolgens op welke wijze de lijst op 30 november wordt vastgesteld.