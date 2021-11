Instagramaccount over coaches gaat hard: ‘Er zitten hele gekke dingen tussen’

Dit is de nieuwe pakjesboot van Sinterklaas die zaterdag aankomt in Scheveningen

Van schreeuwende moeders tot gasten die zeggen hoe je ‘fucking rijk’ kan worden, Instagram staat tegenwoordig vol met coaches. Het nieuwe insta-account @onpersoonlijkegroei deelt de video’s. En met succes: binnen een paar dagen heeft het account meer dan 20.000 volgers. ‘Ik heb in m’n DM iets van 5.000 tips. Ik durf niet meer te kijken’, zegt de Haagse oprichter van het account.

Het begon allemaal afgelopen weekend. ‘Ik heb hier op zaterdagochtend mee begonnen, het is nu dinsdag en het is redelijk ontploft. Volgens mij ben ik een van de snelst groeiende Instagramaccounts van het moment’, zegt de oprichter in het radioprogramma Bob Staat Op.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Tussen coach & kitsch (@onpersoonlijkegroei)

Fascinerend

Hij begon het account uit pure fascinatie. ‘Ik stoor me er een beetje aan en ik kan er om lachen. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben en dat het daarom zo snel groeit.’ En aan video’s geen gebrek. Er is door corona een soort wildgroei aan life coaches, vertelt hij. ‘Zo’n gastje van 18 die dan even vertelt dat je moet doen wat je leuk vindt. Ik vind dat gewoon hilarisch.’

Dat meer mensen dat vinden bleek wel toen hij eerst video’s deelde op zijn eigen account. ‘Daar kreeg ik veel reacties op: Heb je meer? Waar haal je dit vandaan?’ Veel mensen begonnen hem ook filmpjes te sturen. Toen besloot hij er een apart account van te maken en ging het hard. ‘Hele grote mensen, zoals Tim Hofman, gingen het delen. En toen ging het echt heel snel. Nu ben ik de hele dag interviews aan het doen, ook met serieuze kranten zoals Trouw en NRC. Iedereen kan zich er in vinden.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Tussen coach & kitsch (@onpersoonlijkegroei)

‘Ik laat ze alleen zien’

De Hagenaar is het account niet begonnen om mensen belachelijk te maken zegt hij. ‘Ik laat ze alleen zien. Ze maken zelf filmpjes en zetten die openbaar op internet. Ik zet die alleen door. Ik ben ook niet tegen persoonlijke groei, ik doe ook af en toe meditatie en praat wel eens met iemand.’

Hij wil ook graag anoniem blijven. ‘Omdat ik nog niet zo goed weet wat ik wil met dit account. Wil ik nog meer andere dingen maken of misschien een docu over dit soort coaches. En dan zou het toch fijn zijn als ze me niet zien aankomen.’

Schreeuwende moeders

Voorlopig kan hij ook nog wel even door met posten. ‘Ik heb in m’n DM op dit moment iets van 5.000 tips, misschien wel meer. Ik durf niet meer te kijken ook. Er zitten hele gekke dingen tussen hoor. Zoals moeders die heel hard schreeuwen, dames die menstruatiebloed in hun gezicht smeren. Je kan het zo gek niet verzinnen of het staat op Instagram.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Tussen coach & kitsch (@onpersoonlijkegroei)

