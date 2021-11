Menninckstraat wil mooiste kerststraat van Den Haag worden

Van een opblaassneeuwpop tot fel knipperende sterren en kerstbomen. Sinterklaas is nog niet eens in het land of sommige Haagse straten hangen al vol met kerstverlichting. Zo ook de Menninckstraat op Scheveningen. Zij gaan voor de mooiste kerststraat van Den Haag. ‘We zijn nog lang niet klaar’, zegt een van de bewoners.

‘We hebben zoveel op te hangen dat we alvast begonnen zijn’, zegt Miquel Rombout. ‘Vorig jaar hebben we expres gewacht tot na Sinterklaas, maar voordat we klaar zijn is hij al weer de deur uit.’

Weekje

De kerstverlichting valt erg in de smaak bij de bewoners. Zo zit André Raats op een bankje voor zijn huis echt te genieten. ‘Dit maakt toch gelukkig. De sfeer er om heen, het samen zijn en de saamhorigheid.’

Hoewel de straat al behoorlijk opvalt zijn de bewoners nog niet klaar met het ophangen van de kerstversiersels. Er komt nog veel meer bij verzekeren ze. ‘Kom over een weekje maar terug.’

Concurrentie

De Menninckstraat is niet de enige straat met kerstlichting. Ook de Koppelstokstraat op Scheveningen heeft al veel hangen. ‘We hebben inderdaad concurrentie van de Koppelstokstraat’, zegt Raats. ‘Maar we gaan proberen om de mooiste kerststraat van Den Haag en Nederland te worden.’