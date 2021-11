Ondernemers vinden extra drempels niet genoeg om bedrijventerrein ZKD veiliger te maken

Ze zijn er blij mee, maar het is voor de ondernemers op bedrijventerrein Zichtenburg-Kerketuinen-Dekkershoek nog niet genoeg. Ze vinden dat er meer maatregelen moeten komen dan tien extra drempels op het bedrijventerrein. ‘Het is zo druk dat het niet voldoende is’, zegt parkmanager Fokko Mellema.

In een rondje over het bedrijventerrein heeft Parkmanager Mellema geen moeite om de ‘stille getuigen’ van verschillende andere ongelukken aan te wijzen. Een scheve lantaarnpaal of een gebroken hek. Het laat zien dat de verkeerssituatie een stuk veiliger kan. ‘Er gebeuren ieder jaar gemiddeld 45 ongevallen.’

Het ongeluk van een paar weken geleden waarbij een postbode in botsing kwam met een auto was voor de ondernemers de spreekwoordelijke druppel om wat aan de verkeerssituatie op het bedrijventerrein te gaan doen. Op eigen houtje plaatsten zij al een drempel om te laten zien dat praten alleen het terrein niet veiliger maakt. De protestdrempel zorgde voor actie aan de kant van de gemeente die nog eens tien extra drempels beloofde.

Vrachtwagens

‘Ik zie dagelijks veel verkeer dat te hard door de straat rijdt. Mijn grootste zorg is een ongeluk met dodelijke afloop’, zegt ondernemer Carola Medenblik. Op de straat voor haar kantoor liggen al twee drempels, maar die zetten wat haar betreft geen zoden aan de dijk.’Met alle respect, maar automobilisten vliegen er overheen.’

De extra drempels zijn voor hem een mooie eerste stap, maar Mellema denkt niet dat het genoeg is. Het liefst zou hij dan ook een verkeerscirculatieplan zien waarbij sommige wegen eenrichting krijgen en er meer ruimte komt voor de vrachtwagens.