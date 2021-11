Politie doet onderzoek bij halte van tramdrama Ypenburg

De politie heeft dinsdag tussen 11.00 en 14.00 uur onderzoek gedaan bij de tramhalte in Den Haag Ypenburg. Dat schrijft mediapartner Omroep West. In Ypenburg is vorige maand een Poolse man onder een tram terechtgekomen. Volgens getuigen werd de man geduwd. Uit de reconstructie hoopt de recherche af te leiden wat er precies is gebeurd.

De 39-jarige Pawel Bernat kwam op 18 oktober om het leven toen hij onder een tram van lijn 19 terechtkwam. Dat gebeurde bij de halte Anthony Fokkersingel. Drie jongens van 15 en 18 jaar werden daarna aangehouden. Eén van de twee 15-jarigen wordt door justitie verdacht van doodslag. Hij zou het slachtoffer hebben geduwd of een afwerende beweging hebben gemaakt, waardoor Bernat achteroverviel. De jongen is inmiddels vrij uit zijn voorarrest, maar nog wel verdachte.

Het onderzoek moet duidelijk maken hoe het slachtoffer precies is gevallen. Rechercheurs zijn met digitale meetapparatuur bezig geweest om onder meer de afstanden van het perron, de rails en de aanwezige camera’s vast te leggen. Lijn 19 kon daardoor enkele uren niet stoppen bij de Anthony Fokkersingel.

