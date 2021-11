Speciale uitzending van Den Haag FM op Haagse Horecabeurs

In de Grote Kerk is dinsdag en woensdag de Haagse Horecabeurs te vinden. Den Haag FM maakt beide dagen een speciaal radioprogramma over de beurs. Het programma, gepresenteerd door Nicolette Krul, is van 12.00 tot 15.00 uur te horen op 92.0 Den Haag FM. De Haagse Horecabeurs is de opvolger van de Haagse Strand- & Terrasbeurs.

In twee dagen tijd komen horecaondernemers, bedrijfsleiders, chef-koks en leveranciers samen in de Grote Kerk voor onder meer netwerkbijeenkomsten en masterclasses. Ook worden de Haagse Horeca Awards 2021 uitgereikt, daarvoor zijn er prijzen in drie categorieën: Beste Nieuwkomer, Beste Gebruik Noordzeevis en Vriendelijkste Bediening. De prijzen worden uitgereikt door burgemeester Jan van Zanen.

De Haagse Horecabeurs wordt mede georganiseerd door de Vereniging van Strandexploitanten Scheveningen, gemeente Den Haag en Koninklijke Horeca Nederland. Den Haag FM is mediapartner van het evenement.

