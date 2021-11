Dit is de nieuwe pakjesboot van Sinterklaas die zaterdag aankomt in Scheveningen

Wethouder over dertigste pollerbotsing Escamplaan: ‘Mensen letten niet goed op’

Wethouder Robert van Asten (D66) denkt niet dat het plaatsen van camera’s op de Escamplaan het probleem met botsingen op de pollers gaat oplossen. Automobilisten moeten gewoon opletten in het verkeer, zegt hij in het radioprogramma Bob Staat Op. Maar hij zegt ook: ‘Elke mogelijke attentiewaarde wil ik bekijken’.

Van Asten reageert daarbij op vragen van Hart voor Den Haag. Die partij wil dat er zo snel mogelijk camera’s komen op de Escamplaan , in plaats van de poller. Automobilisten die dan doorrijden krijgen een bekeuring en botsen niet meer op de paal.

‘Het is natuurlijk belachelijk dat de meerderheid van de gemeenteraad vraagt om cameratoezicht, vanwege de vele ongelukken bij pollers en dan al een half jaar wacht op cameratoezicht omdat poller-fetisjist Van Asten eerst maandenlang onderzoek wil doen. Ondertussen ziet het stadhuis wel dat er een probleem is bij de horrorpoller door er dag en nacht twee verkeersregelaars neer te zetten. Dat loopt inmiddels in de tienduizenden euro’s. Gekkenwerk!’, aldus raadslid Jelle Meinesz.

Onderzoek

De wethouder zei een paar maanden geleden dat er een onderzoek komt naar de beste oplossing voor de verkeerssituatie bij het HagaZiekenhuis. Maandag werd duidelijk dat het onderzoek nog op zich laten wachten , vanwege volle agenda’s van aannemers.

Volgens Van Asten is het simpel: ‘De poller doet nog steeds z’n werk, namelijk zorgen dat mensen er niet door kunnen. Die weg is al decennia lang afgesloten. Dit is het bewijs dat mensen niet meer bezig zijn met zelf op de weg te letten.’ De wethouder zegt dat mensen in het verkeer vooral bezig zijn met andere dingen, zoals smartphones en TomToms. ‘Mensen letten niet goed op.’

Van Asten weet niet of camera’s de oplossing zijn ‘Er staan weet niet hoeveel grote borden en verlichting op de poller. Een camera gaat het alleen maar opnemen, volgens mij zitten we daar niet per se op te wachten. Maar we kijken wat we nog meer voor attentiewaarde kunnen doen.’

Foto’s: Regio15