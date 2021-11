Aftermovie Nationale Divali-viering te zien op tv-kanaal Den Haag FM

Op het tv-kanaal van Den Haag FM is vanaf woensdagavond een registratie te zien van de Nationale Divali-viering in het nieuwe Haagse cultuurpaleis Amare.

Divali, ook wel feest van duizend lichtjes genoemd, is een belangrijk feest in het hindoeïsme en gaat gepaard met het branden van lichtjes en kaarsjes. In de uitzending ontsteekt de wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid traditioneel het eerste lichtje, de Dia. Ook is een speciaal Divali-concert te zien, uitgevoerd door het Residentie Orkest.

De Nationale Divali-viering is een initiatief van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland. De registratie is gemaakt door Natraj TV, dat programma’s maakt voor en over de Surinaams-Nederlands en Hindoestaanse gemeenschap, kunst en cultuur.