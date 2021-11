Autobrand in parkeergarage onder appartementencomplex Utrechtsestraat, een persoon naar ziekenhuis

Er heeft woensdagochtend een auto in brand gestaan in een parkeergarage onder een appartementencomplex aan de Utrechtsestraat op Scheveningen. De brand zorgde voor flink wat rook in het trappenhuis van het complex en in de bovenliggende woningen. Meerdere appartementen zijn ontruimd, een persoon is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Rond 11.00 uur kwam de melding van de in brand staande auto. De brand zelf is inmiddels geblust. Brandweerlieden zijn momenteel bezig met controles op de aanwezigheid van schadelijke stoffen. Daarnaast wordt het gebouw geventileerd.

Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Stichting Salvage helpt bewoners bij de verder afhandeling van de schade.

Foto: Regio 15