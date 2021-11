Een magische lamp, een vliegend tapijt en grote verwondering: 1.500 kinderen uit achterstandssituaties bezoeken Aladdin

Steeds luider kindergelach schalt over het plein voor het Circustheater; inmiddels hebben tientallen bussen al een volle lading afgezet. In totaal 1.500 jonge toeschouwers zijn vandaag uitgenodigd om de nieuwste voorstelling te bekijken en de dagelijkse sores even te vergeten. De spanning is duidelijk voelbaar wanneer ze wachten om de zaal in te mogen. Maar wat ze het allerspannendst vinden? ‘Het vliegend tapijt natuurlijk!’

Iedereen zou in de gelegenheid moeten zijn iets van het leven te maken. Dat vinden productiebedrijf Stage Entertainment en het Jeugdeducatiefonds, die de handen ineenslaan en kinderen uit een minder kansrijke omgeving de dag van hun leven willen geven. Met het thema ‘alles wat je wenst’ sluit de musical Aladdin precies aan bij die boodschap. ‘Veel kinderen zitten in een achterstandssituatie en durven niet meer te dromen over wat in de toekomst mogelijk is. Hier kan dat wél’, aldus Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds.

Samenwerking

Tijdens de voorstelling is het geen moment stil in de zaal en voor één van de weinige keren betekent dat iets positiefs. ‘Er is toch niets mooiers dan al die kinderen bij elkaar te zien en ze zich zo te zien verwonderen’, zegt Spekman.

De dag komt samen met het ABN AMRO Foundation tot stand, dat jaarlijks dergelijke activiteiten organiseert waarbij kinderen iets kunnen ervaren dat zij van huis uit niet vanzelfsprekend meekrijgen. ‘Die samenwerking loopt al een tijdje en we vinden het belangrijk om hen dit te kunnen bieden’, aldus Walter Drenth, directeur van Stage Entertainment.

Het allerleukste

Dat de energie in de zaal onmiskenbaar anders is, kan ook Drenth enkel enthousiast over zijn. ‘Het is geweldig. Het stuk cultuur is van belang, maar ook gewoon dat ze dit kunnen ervaren. Het is onderdeel van de grotere gedachte om te inspireren, kansen te bieden en een bepaalde gelijkheid te stimuleren. Als we daar een klein beetje aan mee kunnen helpen, zijn we al geslaagd.’

Na de voorstelling is de zaal moeilijk stil te krijgen. ‘Aladdin, Aladdin, Alladin’, klinkt het op hoog decibelniveau. Om het verloop zo soepel mogelijk te laten verlopen worden de kinderen per busnummer de zaal uit geloodst. Eenmaal buiten nog steeds aan het springen vertellen een paar wat ze het ‘allerleukst’ vonden. Dat kon maar één ding zijn: het vliegend tapijt.