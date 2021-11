Grote steden maken zich zorgen over inburgeraars die onder oude regels zullen vallen

Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht maken zich zorgen over een forse groep mensen die onder oude regels moeten inburgeren als op 1 januari de nieuwe Wet inburgering ingaat. De wethouders van de vier grote steden hebben middels een brief hun zorgen kenbaar gemaakt aan staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De brief is mede getekend door wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks).

Met de nieuwe wet krijgen gemeenten de regie op de inburgering van statushouders, echter is er nog een aantal personen die onder de oude wet zal moeten inburgeren. De wethouders bepleiten dat ‘zoveel mogelijk statushouders onder de voorwaarden van de nieuwe wet kunnen inburgeren’.

Het huidige inburgeringssysteem faalt, zo stellen de grote steden. Mensen zouden de taal niet snel genoeg leren, niet werken of onder hun niveau werken en soms slachtoffer worden van frauderende taalscholen. Oorzaak daarvan zou zijn dat het inburgeren werd overgelaten aan de vrije markt. ‘De conclusie dat dit stelsel niet werkt, is al in 2018 getrokken.’

Gemeenten zijn klaar voor nieuwe wet

Het ingaan van de nieuwe wet is meermaals uitgesteld. ‘Hierdoor wordt de groep inburgeraars die onder het oude stelsel moet inburgeren steeds groter. Dit is voor nieuwkomers én de rest van de maatschappij een gemiste kans’, schrijven de wethouders.

De gemeenten zijn klaar voor het ingaan van de wet op 1 januari aanstaande: ‘We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om een beter inburgeringsstelsel te bouwen. Onze aanbestedingen voor inburgeringsvoorzieningen zijn straks afgerond en onze uitvoerders worden op dit moment getraind om statushouders te begeleiden onder het nieuwe stelsel.’

Inburgering van alle nieuwe statushouders

Vele statushouders zouden geen gebruik kunnen maken van het nieuwe inburgeringsonderwijs, dit omdat vluchtelingen die voor 1 januari een vluchtelingenstatus krijgen onder de oude wet zullen vallen. ‘Zoals u weet duurt een inburgeringstraject soms wel 5 jaar, waardoor er tot 2027 nog statushouders onder het systeem zullen vallen, waarvan is vastgesteld dat het niet werkt.’ Daarom stellen de wethouders voor om de verantwoordelijkheid van de inburgering van alle nieuwe statushouders te willen nemen.

Beperkingen van huidig stelsel

Er komt vanuit het Rijk wel extra geld om ook de oude groep vluchtelingen te helpen. ‘ Maar we blijven hierin te maken hebben met de beperkingen van het huidige stelsel, zoals geringe gemeentelijke bevoegdheden en beperkte mogelijkheden voor gegevensuitwisseling. Daardoor blijft deze ondersteuning suboptimaal.’

De gemeenten hebben aangegeven om statushouders die wel hun status hebben verkregen, maar nog niet zijn verhuisd naar hun gemeente onder de nieuwe wet te laten vallen. De wethouders bepleiten dat ze het liefst ‘zo veel mogelijk’ statushouders kunnen laten inburgeren onder de nieuwe regels.