Grote steden maken zich zorgen over inburgeraars die onder oude regels zullen vallen

Iedereen die Maarten heet mag donderdag gratis naar het zwembad

Meer in

Heet je Maarten en houd je van zwemmen? Dan heb je geluk: donderdag mag je gratis zwemmen in een aantal zwembaden in Den Haag. Het is een actie van de gemeente voor de viering van Sint Maarten.

Alle Maartens kunnen naar de Blinkerd, het Hofbad, Overbosch, de Waterthor en Zuiderpark voor gratis vrij zwemmen en baantjes trekken. ‘Zo vieren we bij de gemeente Sint Maarten. Maarten van der Weijden is dan natuurlijk ook welkom in onze zwembaden, zegt een woordvoerder van de gemeente.