Sinterklaasintocht Utrecht afgeblazen, maar in Den Haag gaat intocht wél door

In Utrecht gaat de centrale Sinterklaasintocht niet door, maar in Den Haag zijn de organisator en de gemeente vooralsnog niet van plan om de intocht af te gelasten. ‘Alle seinen staan op groen’, zegt organisator Peter Boelhouwer over de intocht van komende zaterdag. Er wordt wel met alles rekening gehouden. ‘We kijken ernaar’, zegt de woordvoerder van de burgemeester tegen Den Haag FM.

Eerder vandaag melden de organisatoren in Utrecht dat de centrale Sinterklaasintocht in de Domstad niet doorgaat. De organiserende stichting heeft de intocht, die deze zondag zou zijn, afgelast. Reden is de opleving van het coronavirus in de stad.

In Den Haag heeft Boelhouwer elke dag meerdere keren contact met de burgemeester over het wel of niet doorgaan van de intocht. ‘Dat besluit nemen we met elkaar. We monitoren per dag wat het sentiment is’, vertelt Boelhouwer. ‘De media doen een duit in het zakje: wat kan wel en wat kan er niet? Ook op het gebied van gezondheid wordt er gekeken: het kan wel.’

‘Zo flexibel als een rietje’

‘Het plan is afdoende, voldoende om door te gaan’, stelt de organisator. Als de intocht door een stijging van het aantal coronabesmettingen en het aantal opnames in het ziekenhuis op de ic’s toch onverhoopt niet door kan gaan, dan vindt Boelhouwer er wel een oplossing voor. ‘Het gaat al twee jaar zo: zo heb je een klus en zo weer niet… Ik ben inmiddels zo flexibel als een rietje, ik kan alle kanten op.’

Ouders die met hun kinderen naar de intocht op Scheveningen komen, moesten tickets reserveren. Zij moeten ook een QR-code laten zien. Alle 5.000 plekken waren binnen mum van tijd gereserveerd. ‘Helaas kunnen we, in verband met de veiligheid en beheersbaarheid, niet meer bezoekers verwelkomen in de haven.’ Voor het eerst komt de goedheiligman aan in de Eerste Haven op Scheveningen, in plaats van in de Tweede Haven.

Route

Na de aankomst van de Pakjesboot070 om 11.30 uur zal Sinterklaas met zijn pieten een route door de stad lopen. Zo komt de Sint om 13.00 uur aan op de Frederik Hendriklaan, om 14.00 uur in de Reinkenstraat, om 15.30 uur in de Weimarstraat en rond 17.00 uur is hij op de Grote Markt. Kijk voor de volledige route op de website van de organisatie.