Islam Democraten over beschuldigingen over en weer bij DENK: ‘Ongelukkige tackle’

Het landelijke en lokale bestuur van de politieke partij DENK liggen in de clinch met elkaar. Dinsdag liet de lokale afdeling weten het partijbestuur te beschuldigen van afluisterpraktijken en het passeren van de leden waar het gaat om het kiezen van de lokale lijsttrekker. Het landelijk bestuur laat in een verklaring weten dat de kandidaatstelling van Abdoel Haryouli is opgeschort. Islam Democraten, waar DENK mee samenwerkt, spreekt van een ‘ongelukkige tackle’ in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Volgens de verklaring van het landelijk bestuur zijn er door Haryouli uitspraken gedaan die ‘aanstootgevend, kwetsend en discriminerend van aard waren’. Omdat er geen excuses zijn gemaakt heeft het landelijk bestuur besloten hem niet als lijsttrekker te willen inzetten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

In een eigen verklaring stelde de lokale afdeling dat er sprake van is geweest dat twee leden van het lokale bestuur ‘wekenlang afgeluisterd’ werden. Landelijk zegt men een melding te hebben gekregen van gedane uitspraken die niet door de beugel konden. ‘Ik kan niet al te veel ingaan op wat er precies is gezegd. Maar kwalificaties als racistisch werp ik verre van mij’, verklaarde Haryouli aan mediapartner Omroep West . Wel zou er inmiddels sprake zijn van een vertrouwensbreuk tussen de landelijk en de lokale tak van de partij.

De beschuldiging dat een medewerker van de Tweede Kamerfractie heimelijk opnames zou hebben gemaakt noemt het landelijk bestuur ‘een kwalijke, ongefundeerde en buitengewoon ernstige beschuldiging’. Er wordt nagedacht over een aangifte. De Haagse afdeling kondigde eveneens aan stappen te willen nemen.

Verklaring Landelijk Bestuur DENK: Zero tolerance racisme en discriminatie. pic.twitter.com/brfFaW4a8l — DENK (@DenkNL) November 9, 2021



‘Ongelukkige tackle voor DENK’

Islam Democraten (ID)-fractievoorzitter Tahsin Çetinkaya zegt tegen Den Haag FM de discussie mee te maken, maar ziet zichzelf niet als partij in deze kwestie. ‘Ik vind het een ongelukkige tackle voor DENK, maar we hebben nog tijd om dit te repareren.’ Hij zegt nog steeds uit te gaan van een goed resultaat bij de verkiezingen. Door het aangekondigde vertrek van NIDA uit de lokale politiek, het aanstaande afscheid van Arnoud van Doorn uit Den Haag en de samenwerking van DENK met ID is er in 2022 bij de gemeenteraadsverkiezingen nog maar een Islamitische partij op de kieslijsten te vinden.

‘Allemaal gedoe’

Na zijn vakantie hoorde Çetinkaya dat er iets aan de hand zou zijn. ‘Allemaal gedoe.’ Het raadslid zegt door de landelijk voorzitter op de hoogte te zijn gebracht van de situatie en dat men uitzocht wat er aan de hand was. Met de lokale voorzitter, Haryouli, zegt hij al maanden geen contact te hebben gehad.’ Wel bevestigt Çetinkaya dat Haryouli beoogd lijsttrekker zou zijn. Dat brengt wat hem betreft de verantwoordelijkheid mee om op te letten wat je zegt.

‘Geen andere keuze’

Çetinkaya zegt verrast te zijn over de brieven die beide partijen hebben uitgedaan. ‘Het is aan DENK zelf om dit uit te zoeken. De informatie die ik hoor van het landelijke bestuur en wat ik lokaal hoor in de gemeenschap, dat komt overeen’, zegt hij over de gedane uitspraken waar het landelijk bestuur over spreekt. ‘Dan is er geen andere keuze.’

Wat er exact voor uitspraken zijn gedaan zegt Çetinkaya ‘minder interessant’ te vinden. ‘Wanneer ze mensen uitsluiten, dan is dat voor mij genoeg. Daar trek ik de streep. De manier waarop en over wie ze het zeggen is minder interessant.

‘Dit is een hobbel op de weg om weg te nemen’

De fractievoorzitter ziet vanaf een afstand wat er gebeurt. ‘Dit is een hobbel op de weg om weg te nemen. Het is aan DENK om dit op te lossen.’ Hij houdt goede hoop dat dit conflict geen negatieve gevolgen voor DENK Den Haag zal hebben. ‘Ik heb gevochten voor de eenheid van de gemeenschap’, zegt hij over de samenwerking van ID met DENK. ‘ik ga nog steeds uit van een mooie verkiezingsuitslag van DENK in 2022.’

Abdoel Haryouli is zaterdagochtend tussen 11.00 en 12.00 uur te gast bij Spuigasten op Den Haag FM.