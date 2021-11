SP pleit voor proceskostenfonds in strijd tegen malafide verhuurders

Er zou in Den Haag een gemeentelijk proceskostenfonds moeten komen waar huurders gebruik van kunnen maken wanneer zij te maken hebben met malafide huisjesmelkers. Daarvoor pleit de SP in de gemeenteraad.

‘In de strijd tegen foute huisbazen moet de gemeente alles uit de kast halen. Met een proceskostenfonds laten we zien achter gedupeerde huurders te staan voor wie de drempel nu te hoog is om hun recht te halen’, zegt fractievoorzitter Lesley Arp.

De partij stelt dat een soortgelijk fonds in Amsterdam jaarlijks wordt aangesproken voor honderden zaken. Mede daardoor kunnen malafide verhuurders beter aangepakt worden. ‘Ook leert het huurteam in Amsterdam veel van de aangespannen zaken, wat zij vervolgen meenemen in de voorlichting en advisering van huurders. Een win-winsituatie dus.’

Ondersteuning kunnen huurders in Den Haag nu krijgen bij het Juridisch Loket. Volgens de SP is het voor huurders die een bedrag van 500 euro of minder zijn gedupeerd vaak te kostbaar om een zaak aan te spannen. ‘Door deze huurders ook juridisch te steunen laten we zien dat zij er niet alleen voor staan en maken we als gemeente een vuist tegen huisjesmelkers die op deze manier geld uit de zakken van kwetsbare huurders kloppen’, vindt Arp.

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte zal de partij er nogmaals op aandringen om tot een Haags fonds te komen.

