Wijkorganisaties komen samen in actie tegen ‘dendertram’ op lijn 16

Trainers van Wippolder en Graaf Willem II/VAC te gast bij Haaglanden Voetbal aan tafel

Meer in

Wippolder-trainer Mark Moen en Jan de Jong jr., trainer van Graaf Willem II/VAC zijn woensdagavond te gast in een nieuwe aflevering van de talkshow Haaglanden Voetbal aan tafel. Het programma is vanaf 18.00 uur te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM.

Mark Moen is na jaren actief te zijn geweest als trainer bij VUC, dit seizoen begonnen bij zondag tweedeklasser Wippolder. Afgelopen zondag klopte hij met zijn ploeg HVV. Jan de Jong jr. was tien jaar werkzaam bij RKAVV (als assistent-trainer en Hoofd Jeugdopleidingen). Nu is hij voor het eerst hoofdtrainer en wel bij zaterdag vierdeklasser Graaf Willem II/VAC.

Haaglanden Voetbal aan tafel is elke woensdagavond om 18.00 uur te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM en wordt daarna herhaald.