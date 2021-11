Twee mannen aangehouden na poging tot woninginbraak aan het Margarethaland

Na een poging tot een woninginbraak zijn er maandagavond in Mariahoeve twee mannen aangehouden. Een getuige zag dat een van de verdachten via een raam binnen wilde komen in een woning aan het Margarethaland. Dat gebeurde rond kwart over zeven in de avond.

Volgens de politie liet de verdachte zich direct naar beneden vallen toen hij gespot bleek te zijn door de getuige. Vervolgens verschool hij zich in de bosjes.

Gealarmeerde agenten zagen later bij het Aegonplein het tweetal uit de bosjes wegrennen. Daarop volgde een achtervolging. Met behulp van de politiehelikopter kon een verdachte, die via een sloot probeerde weg te komen, worden aangehouden. Dit betrof een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Een tweede verdachte (man, 32 jaar) werd aangetroffen in de buurt van de volkstuintjes waar hij zich had verstopt. Beide mannen zijn aangehouden op verdenking van poging woninginbraak.