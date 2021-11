Verdubbeling aantal ziekmeldingen bij Haagse scholen: ‘Ik maak me behoorlijk zorgen’

Het toenemende aantal coronabesmettingen baart het Lucas Onderwijs flinke kopzorgen. De Haagse scholenkoepel met tientallen scholen moest meerdere groepen naar huis sturen door de vele ziekmeldingen. Personeel en leerlingen melden zich steeds vaker ziek, merkt directeur Ewald van Vliet. Met name de laatste twee weken loopt het aantal coronabesmettingen snel op.

‘Meerdere groepen moesten helaas naar huis worden gestuurd. Ik maak me behoorlijk zorgen’, zegt de directeur van Lucas Onderwijs tegen mediapartner Omroep West. De scholenkoepel heeft 26 middelbare scholen en 46 basisscholen in de Haagse regio.

Van Vliet is vooral bezorgd over de snelheid van de stijging. ‘Normaal zitten we net iets boven de 5 procent van het aantal ziekmeldingen, nu zitten we rond de 11 procent. Dat is meer dan een verdubbeling. Het is voor niemand nu een pretje.’ De logistieke uitdagingen zorgen volgens de directeur van het Lucas Onderwijs dat de kwaliteit van het onderwijs in gevaar komt. ‘Het is de hele tijd een legpuzzel om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk lessen door kunnen gaan.’

Coronapas niet reëel

Eén van de maatregelen die is getroffen door het kabinet is het verplicht stellen van de coronapas op veel plekken. Het plan om dit in te voeren in het hoger onderwijs is nog niet van tafel. Toch ziet Van Vliet het niet zitten om dat op de basisscholen en middelbare scholen verplicht te stellen.

‘Er zijn scholen die wel meer dan duizend leerlingen hebben. Probeer dat maar voor te stellen bij de voordeur iedere ochtend. Dat is denk ik een ingewikkelde situatie. En je ziet nu ook bij docenten die twee keer gevaccineerd zijn dat zij óók besmet raken en anderen kunnen besmetten.’

Achterstanden wegwerken niet gelukt

De afgelopen maanden is hard gewerkt om de opgelopen achterstanden van de eerste coronagolf weg te werken. Nu het virus weer hard aan het oprukken is, vreest Van Vliet voor nieuwe achterstanden. ‘Onderwijs op afstand is toch anders dan fysiek les krijgen.’

