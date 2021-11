Islam Democraten over beschuldigingen over en weer bij DENK: ‘Ongelukkige tackle’

Voorgenomen bomenkap de Schenk tegen zere been van Partij voor de Dieren: ‘Wie de natuur wil helpen, kapt met kappen’

Een tiental bomen welke staan aan de ecologische zone aan de Schenk moeten blijven staan en mogen niet worden gekapt. Dat vindt de Partij voor de Dieren. ‘Welk probleem dit stadsbestuur ook heeft, de oplossing lijkt altijd een kettingzaag te zijn’, zegt raadslid Robin Smit.

De gemeente heeft juist aangekondigd een verbeterslag te willen maken aan de groenstrook van de Schenkkade en daarbij de bomen willen vervangen door nieuwe aanplant. Dat daarvoor een aantal bomen moet worden gekapt is tegen het zere been van de PvdD. ‘Dat de gemeente natuurvriendelijke oevers wil realiseren, vindt de Partij voor de Dieren een mooie doelstelling. Maar als we daar volwassen bomen voor gaan kappen, zijn we verkeerd bezig.’

Liever ziet Smit dat de gemeente, wanneer ze de natuur wil helpen, ervoor zorgt dat bomen in de stad oud kunnen worden. ‘Hoe ouder de boom, hoe meer waarde voor de natuur. Bij stervende bomen krijgt de natuur al helemaal een opkikker. Schimmels en insecten doen zich tegoed aan het verterende hout. Wie de natuur wil helpen, kapt met kappen.’

Een natuurvriendelijke oever creëren maar eerst moeten de bomen om, snap jij het nog🤨? Bomen zijn ook natuur en huisvesten vele 🐞🐛🦉🦇 Dus kappen met kappen! Lees onze vragen ⬇️ #raad070 #bomenkap https://t.co/33NwWuXuf9 — Robin Smit (@rsmitos89) November 10, 2021

