Wandelend protest tegen komst warmtenet: ‘Hier geen Botlek smeerpijp’

‘Hier geen Botlek smeerpijp’, ‘Zeg nee! Smeerpijp weg ermee!’ en ‘Den Haag, baas over eigen stad’, dat is de boodschap van demonstranten die vandaag wandelend protesteren tegen de komst van de warmteleiding. Het protest van Hart voor Den haag/ Groep de Mos begon rond 8.30 uur. Vanaf het stadhuis aan het Spui is men gaan wandelen naar het Provinciehuis aan het Zuid Hollandplein.

Demonstratie tegen warmteleiding naar Den Haag staat op punt van beginnen. Groep loopt straks van Stadhuis naar Provinciehuis pic.twitter.com/FPGSM2r3US — Lieuwe van Slooten (@Lieuwevs) November 10, 2021

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos zal bij het protest een brandbrief aanbieden aan de Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland. Daarmee wil ze bewerkstelligen dat de PS juridische stappen neemt om het besluit voor het warmtenet terug te draaien. De brandbrief werd overhandigd aan Jaap Smit, commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland.

‘Het geluid in de wijken was kraakhelder, geen smeerpijp in de wijk’, aldus fractievertegenwoordiger Mohamed Balah. Daarnaast vrezen bewoners lange tijd te maken te krijgen met wegopbrekingen en afsluitingen waarbij geen rekening wordt gehouden met bewoners.

Zeg NEE! Smeerpijp weg ermee! Op weg naar het Provinciehuis waar we een brandbrief aanbieden tegen de WarmtelinQ. #dezestadverdientbeter pic.twitter.com/hR5DwkqG7H — Hart voor Den Haag / Groep de Mos 💚💛 (@GDMDenHaag) November 10, 2021

Deze week werd bekend dat de warmteleiding van Rotterdam naar Den Haag er komt nu het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Gasunie daarvoor een contract hebben getekend. Met het warmtenet moet water dat in de Rotterdamse Haven wordt verwarmd naar Den Haag komen. Voor dat net zullen er twee buizen, een voor aanvoer en een voorafvoer, moeten komen.

