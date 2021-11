Week van Respect gestart in Madurodam, burgemeester geeft gastles bij ROC Mondriaan

In Madurodam is de jaarlijkse Week van Respect gestart. Van 8 tot en met 14 november worden in meer dan 200 gemeentes, waaronder Den Haag, gastlessen gegeven. Door kinderen te inspireren en te activeren om zélf bij te dragen, wil het initiatief bijdragen aan een respectvolle samenleving.

Wijkagenten, BN’ers, Kamerleden, burgemeesters, wethouders, veteranen en topsporters geven deze week gastlessen en clinics aan jongeren op scholen, sportvelden en in buurthuizen. Dit doen zij door persoonlijke verhalen met jongeren te delen. Onderwerpen die aan bod komen: sociale veiligheid, kritisch leren denken over sociale verhoudingen, participatie, identiteit en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Dit jaar is het thema: ‘Wat is echt?’ Aan de hand van het lesmateriaal gaan scholen op ontdekking welke verschillende mogelijkheden er allemaal zijn. Ook de Haagse burgemeester Jan van Zanen geeft een gastles, aan het ROC Mondriaan.

Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de nationale campagne de Week van Respect, die ruim 300.000 jongeren en ruim 10.000 docenten bereikt. Inmiddels zijn er ongeveer 2 miljoen kinderen en jongeren bereikt met lesmateriaal en gastlessen.