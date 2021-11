Wijkorganisaties komen samen in actie tegen ‘dendertram’ op lijn 16

Maar liefst vijf verschillende wijkverenigingen en drie andere betrokken partijen maken zich zorgen over de nieuwe, zwaardere trams van lijn 16. Ze vrezen voor teveel trillingen en vinden het zonde dat er bomen moeten verdwijnen. De gemeente zegt dat de risico’s zeer klein zijn en de HTM laat weten dat de nieuwe trams eerder voor minder trillingen zullen zorgen.

Om bijna elke boom op de Koningin Emmakade en de Waldeck Pyrmondtkade hangt wel een flyer. ‘Geen dendertram door onze wijk’. Via de QR-code op de flyer kom je op de website van bewonersoverleg Duinoord voor tekst en uitleg. ‘De zwart/rode Dendertram is maar liefst twaalf ton zwaarder dan de huidige trams en ‘dendert vanaf 2023 door onze wijken.’

Dat schrijven ze namens wijkbewoners en vertegenwoordigers van de wijken Duinoord, Zeeheldenkwartier, Zorgvliet, Kortenbos, Statenkwartier, SOS Den Haag, de Bomenstichting Den Haag en BIZ (Bedrijveninvesteringszone Zeeheldenkwartier).

‘Voor mij is het niet duidelijk wat de effecten van de trillingen zijn’, zegt Jaap Postma. Hij woont vlakbij de tramlijn in Duinoord en wil zekerheid dat de nieuwe trams geen extra trillingen veroorzaken. ‘De gemeente kan mij daar nu geen helder antwoord op geven.’

Op vragen van Den Haag FM geeft de gemeente wel aan dat er uitgebreid gestudeerd is op trillingen. ‘Daar is ook externe kennis voor ingeschakeld en daarbij is de conclusie dat de risico’s zeer klein en beheersbaar zijn’, zegt een woordvoerder.

Aarde

Naast de trillingen, maken de wijkverenigingen zich ook zorgen over de bomen die moeten verdwijnen. In het voorontwerp staat dat er 69 bomen verdwijnen, waarvan bijna de helft weggaat omdat ze in zeer slechte staat zijn. In plaats daarvan worden 92 nieuwe bomen geplant. ‘Maar daar is nog niets over vastgelegd. Op groen komen we nog later te spreken tijdens bewonersbijeenkomsten’, zegt de gemeentewoordvoerder.

‘Glasgow bestaat in Den Haag niet’, zegt Postma die daarmee verwijst naar de mondiale klimaatconferentie die op dit moment in Schotland aan de gang is. ‘Er is geen besef voor groen op de lange termijn. Voor de nieuwe bomen duurt het minimaal twintig tot dertig jaar voordat ze dezelfde groenopbrengst hebben.’

De Bomenstichting is ook aangesloten bij de actie van de wijkverenigingen. Zij zijn vooral bang dat de nieuwe bomen weggetrild worden door de nieuwe trams. ‘Het is namelijk niet onderzocht wat de gevolgen zijn voor de aarde’, zegt Clara Visser van de Bomenstichting.

Zachter

Bij vervoerder HTM denken ze juist dat de nieuwe trams minder trillingen veroorzaken. Ruud Witte, werkend voor de afdeling techniekontwikkeling, wijst daarbij op de nieuwe railpads. ‘Het is een onderdeel van de spoorconstructie dat zorgt voor minder trillingen naar de ondergrond.’

Vanaf 2023 komen er op lijn 16 eerst Avenio trams. Die rijden nu ook al op andere trajecten in de stad. Daarna, in 2025 komen er nieuwere trams die nog moeten worden aanbesteed. ‘De Avenio trams veroorzaken sowieso minder trillingen dan de oude trams’, zegt Witte. Hij haalt daarbij een rapport van het onafhankelijke ingenieursbureau DGMR aan.

Voor de nieuwe voertuigen kan Witte geen honderd procent garantie geven. ‘Simpelweg omdat ze nog niet rijden, maar ik heb er ongelooflijk veel vertrouwen in dat ook deze trams zachter rijden. Daarnaast kunnen er meer mensen in en zijn ze toegankelijker door de lage vloeren.’

Noorderkerk

De initiatiefnemers van ‘Stop de Dendertram’ willen vooral in gesprek met verantwoordelijk wethouder Robert van Asten (D66). ‘Er is kosmetische inspraak geweest. We hebben wel gesproken, maar er is niks met onze inbreng gedaan’, zegt Postma. Hij hoopt Van Asten aan zijn jasje te kunnen trekken als hij naar de bewoners toekomt. ‘We hebben al een datum en locatie: 29 november in de Noorderkerk aan de Schuystraat.’

Foto: Jaap Postma