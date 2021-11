Beste boksschool van Nederland opent nieuwe locatie in de Schilderswijk

Ze begonnen drie jaar geleden in een garagebox, werden deze zomer uitgeroepen tot beste boksschool van Nederland en openen zaterdag hun nieuwste grotere vestiging. BBG Boxing Club in de Schilderswijk groeit als kool. ‘De oude locatie is echt een Rocky film. Nu is het twee, drie keer zo groot’, zegt eigenaar Saïd Bettah over de nieuwe plek aan de Rubensstraat.

‘We zijn begonnen met een vriendenclubje, zo’n zes à zeven man. Op 60 vierkante meter’, vertelt Saïd in het radioprogramma Haags Bakkie. Binnen een maand groeide de boksschool al uit z’n jasje. Samen met de gemeente zochten ze naar een nieuwe ruimte.

En dat is een stuk groter. Er hangen nu zestien bokszakken in plaats van zes en er is een boksring. Inmiddels heeft de sportschool zo’n duizend leden. Bij de boksschool vinden ze de familiaire sfeer heel belangrijk. ‘Hoe groter je wordt, hoe moelijker dat is, maar het is nog steeds een familiesfeer als je binnenkomt.’

Droom

Saïds vrouw kwam met het idee om ook lessen voor vrouwen te geven. Hij verwachtte er niet veel van, omdat hij bij vrouwensporten meer dacht aan aerobics, zumba en cross fit. ‘Maar ik heb me er op verkeken. De helft van de leden is vrouw en mijn vrouw is begonnen met lesgeven. Ik ben er trots op dat ze zo betrokken zijn.’

Het boksen zat er bij Saïd al vroeg in. ‘Ik heb vanaf mijn dertiende gebokst.’ Hij deed mee aan wedstrijden, maar een eigen bokschool was zijn droom. ‘Het idee om een eigen boksschool te beginnen in de Schilderswijk is altijd blijven hangen. Het is de mooiste wijk van Nederland zeg ik altijd, maar er is weinig te doen.’

Goed voor de Schilderswijk

De boksschool heeft dan ook een maatschappelijke functie, vindt Saïd. ‘We zijn meer geworden dan een sportschool.’ Dat is belangrijk voor de wijk, zegt hij. ‘Sportscholen die goed georganiseerd zijn in de wijk zijn op één hand te tellen. Dat is wel jammer. We zouden wat meer sportscholen moeten hebben, want de sportparticipatie is er laag.’

Met de grotere sportschool worden ook de dromen groter. Zo is Saïd al in gesprek met de Nederlandse Boksbond om kampioenschappen te organiseren in de Schilderswijk. Zoals de Zuid Nederlandse Kampioenschappen. ‘Ze hebben de al ring gekeurd.’ Over welke ronde het wordt, de voorrondes, halve finale of finale, zijn ze nog in gesprek.

Maar eerst de grote opening aanstaande zaterdag om 12.00 uur. De jeugd doet demonstratiewedstrijden en wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks) komt langs voor de officiële opening én stapt ook de ring in.

