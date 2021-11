GGD-medewerkers bedreigd op vaccinatiedagen: ‘Ze voelen zich niet veilig’

Medewerkers van de GGD worden geregeld bedreigd op dagen dat er corona-vaccinaties worden gezet in bepaalde wijken. Daarom wordt op die dagen zelf geen voorlichtingscampagne gevoerd door de gezondheidsdienst, meldt mediapartner Omroep West. ‘Het is heel naar’, zegt zorgwethouder Kavita Parbhudayal (VVD) in het radioprogramma Bob Staat Op.

Sinds juni probeert de gemeente specifieke groepen te bereiken voor het coronavaccin. ‘Mensen die de taal niet beheersen, mensen van verschillende nationaliteiten die uit een land komen waar vaccineren niet vanzelfsprekend is’, legt de wethouder uit.

Daarom werd begonnen met flyeren in de stad en mond op mond-reclame. Nu blijkt dat die GGD-medewerkers te worden bedreigd. ‘Ze voelen zich niet veilig.’ Daarom staat er nu beveiliging bij priklocaties zoals stadsdeelkantoren, buurthuizen en moskeeën, aldus Parbhudayal.

‘Ze zetten zich dag en nacht in’

Daarom wordt er op de dag van vaccineren niet meer geflyerd. ‘Dat vind ik heel jammer’, zegt de wethouder. ‘We moeten alert zijn als het gaat om de GGD-medewerkers. Die zetten zich dag en nacht in, we moeten ook over hun waken.

De vaccinatiegraad in Den Haag ligt nu iets hoger dan 75 procent. ‘Landelijk is dag over de 85 procent, dus we lopen een beetje achter. We moeten door en doen er alles aan.’ Volgens de wethouder worden elke week nog 8.000 tot 9.000 prikken gegeven in Den Haag.