Man met mes gezocht na overval supermarkt Apeldoornselaan

De Albert Heijn op de Apeldoornselaan is woensdagavond overvallen door een man met een mes. De politie is is nog op zoek naar de overvaller. Of er iets is buitgemaakt en of er gewonden zijn gevallen is niet bekendgemaakt.

De politie zoekt een man van ongeveer 20 jaar. Hij heeft een donkere huidskleur, droeg een zwart mondkapjes, zwarte jas van Northface en een donkere broek.

De supermarkt werd in de zomer van 2019 ook al eens overvallen .

Foto: Regio15