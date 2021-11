Muziekfeest Kijkduin mogelijk naar Scheveningen-Haven

Het bekende muziekfeest ‘Boulevard of Golden Music’ op Kijkduin verhuist in de toekomst mogelijk naar de Doctor Lelykade op Scheveningen. Dat onthulde organisator Martin Reitsma in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM.

Het feest trok de afgelopen jaren duizenden bezoekers en wordt enorm gemist. Vanwege de sobere herinrichting van de boulevard – zo is onder meer de muziektent verdwenen – en de vrees dat de nieuwe bewoners van het appartementencomplex langs de boulevard overlast zullen ervaren, is besloten te kijken naar alternatieven.

Reitsma heeft naar eigen zeggen een fantastisch aanbod gekregen van ondernemer Max Guitar in Scheveningen Haven om het feest voortaan bij hem voor de deur te organiseren. ‘Onder een andere naam, maar wel met een keur aan bekende artiesten en met dezelfde sfeer. De eigenaar van Max Guitar is enorm enthousiast’, aldus Reitsma die benadrukte dat alles valt of staat met een gemeentelijke subsidie en sponsoren.