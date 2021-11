Naaktzwemmen stopgezet vanwege extra zwemlessen voor kinderen

Door corona staan er nog honderden kinderen op de wachtlijst voor zwemles. Om de achterstand weg te werken kan het naaktzwemmen voorlopig niet doorgaan. ‘Die mensen moeten op een ander moment zwemmen en dan een zwembroek aandoen’, zegt sportwethouder Hilbert Bredemeijer.

De wethouder vindt het zorgwekkend dat er nog steeds kinderen zijn die niet meteen met zwemles kunnen beginnen. Door corona waren de zwembaden een tijd dicht en is de wachtlijst er niet korter op geworden. Er staan zo’n 1900 kinderen op de lijst. ‘Het is een groot getal, maar er staan al ook 5-jarigen ingeschreven die wachten tot ze 6 jaar zijn.’ Vanaf die leeftijd mogen Haagse kinderen in de gemeentelijke zwembaden op zwemles.

Om kinderen zo snel mogelijk op zwemles te kunnen doen is dus besloten om het naaktzwemmen voorlopig te stoppen. Daardoor kunnen 250 kinderen op les de komende tijd. ‘We doen er alles aan om ze een plek te laten krijgen.’ Naast de zwembaden van de gemeente kunnen kinderen ook op zwemles bij een zwemschool of zwemvereniging, aldus Bredemeijer.

Het kan volgens de wethouder nog wel even duren voordat de achterstand is ingehaald. ‘Het kan zo maar een paar jaar duren voor we op het niveau zitten van voor corona.’ Ook omdat er elk jaar weer kinderen bijkomen die op zwemles willen.