Route van het woonprotest in Den Haag is bekend

In Den Haag wordt zondag een groot woonprotest gehouden. De demonstranten van Woonverzet willen dat de woningmarkt eerlijker, betaalbaarder en toegankelijker wordt. De demonstratie begint om 14.00 uur op de Koekamp, daarna volgt een wandeling door de stad.

De demonstranten lopen vanaf de Koekamp naar het ministerie van Binnenlandse Zaken op de Turfmarkt, gaan dan via de Fluwelen Burgwal en Bleijenburg naar het Korte Voorhout. Vanaf daar via het Tournooiveld richting Kneuterdijk, en via Parkstraat en Mauritskade weer terug naar de Koekamp.

Woningmarkt

Woonverzet wil dat de woningmarkt eerlijker en betaalbaarder wordt. Zo moet er iets gedaan worden tegen malafide verhuurders en makelaars, maar ook tegen leegstand. Dakloosheid en huisuitzettingen moeten worden voorkomen. den

Daarnaast vindt de organisatie dat huurprijzen gereguleerd moeten worden in de vrije sector en moeten tijdelijke huurcontracten worden afgeschaft. Volgens Woonverzet is de kloof tussen huren en kopen nu te groot, daarom zou de woningbezit en huren gelijkwaardig moeten worden door bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek snel af te bouwen.

Foto ter illustratie: PXHere