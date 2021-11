Spuigasten: voorzitter Abdoel Haryouli van DENK over ruzie tussen partijbestuur en lokale afdeling

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag voorzitter Abdoel Haryouli van DENK te gast.

Het afdelingsbestuur kwam dinsdag naar buiten met een brief waarin het de Tweede Kamerfractie beschuldigt van afluisterpraktijken tegen onder meer de Haagse afdelingsvoorzitter Abdoel Haryouli. Een medewerker van de landelijke Kamerfractie zou eind september meerdere opnames hebben gemaakt tijdens een etentje met twee lokale bestuursleden. Fractievoorzitter Farid Azarkan beschikte de dag na het etentje over de opnames die hij vervolgens aan het landelijk bestuur liet horen, aldus het afdelingsbestuur. Haryouli zou zijn ‘gechanteerd om afstand te doen van zijn lijsttrekkerschap’ voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Haryouli doet in Spuigasten zijn verhaal.

Spuigasten

