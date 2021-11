Nieuwe datum: Utrechtsebaan vanaf januari afgesloten

De werkzaamheden aan de Utrechtsebaan beginnen in januari. Dat laat de gemeente weten. Eigenlijk zou de renovatie afgelopen oktober moeten beginnen maar dat is uitgesteld. Reden daarvoor is een vertraging in de aanbestedingsprocedure.

De start van de werkzaamheden liep vertraging op, omdat een van de aannemers die het project niet had gekregen naar de rechter was gestapt. Dat bezwaar is in september door de rechter afgewezen, aldus de gemeente. Volgens de rechter heeft de gemeente goed gehandeld bij de gunningsprocedure.

Door dit kort geding heeft het project drie tot vier maanden vertraging opgelopen , waarin de aannemer het werk niet kon voorbereiden. Ook moest de aannemer het bestellen van bouwmaterialen uitstellen.

14 januari

Op 10 januari worden de laatste nachtelijke voorbereidingen gedaan voor het maken van de omleidingsroutes. Op vrijdagavond 14 januari begint de echte renovatie. In dat weekend is de Utrechtsebaan in beide richtingen afgesloten tot maandagochtend 17 januari.

Vanaf 17 januari is de Utrechtsebaan alleen afgesloten voor verkeer dat de stad uit wil in de richting van het Prins Clausplein. Het verkeer de stad in kan gewoon via de Utrechtsebaan rijden, afgezien van enkele weekendafsluitingen. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden tot eind mei duren.