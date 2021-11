Haagse Invloeden: BOA Bond en communicatie-expert Lars Duursma over nieuwe coronamaatregelen

Zaterdag staat Haagse Invloeden in het teken van de corona-persconferentie van vrijdag 12 november. Met communicatie-expert Lars Duursma, oprichter en directeur van Debatrix, analyseren we de persconferentie. Het kabinet heeft een moeilijke boodschap te vertellen nu ingrijpende coronamaatregelen terugzijn van weggeweest: wat is de boodschap van het kabinet en hoe brengen zij deze over het voetlicht?

En meer coronamaatregelen betekent ook een grotere beroep op handhaving. Met de voorzitter van de Nederlandse Boa Bond, Ruud Kuin, bespreek ik wat dit voor BOA’s op straat betekent.

Haagse Invloeden

Elke zaterdag 10-11 uur

Live vanuit de bibliotheek aan het Spui