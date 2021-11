Horeca om 19.00 uur dicht vanaf zaterdag: ‘Dat is voor ons de doodsteek’

Daar gaan we weer. Vanaf zaterdag gaan we voor drie weken in een gedeeltelijke lockdown. Dat gaat het demissionaire kabinet vanavond bekendmaken tijdens een persconferentie, aldus bronnen tegen de NOS. Dat betekent dat de horeca om 19.00 uur dicht moet. ‘Dat is voor ons de doodsteek’, zegt Maarten Hinloopen van de Grote Markt en de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

‘Het is voor mij onbegrijpelijk’, zegt Hinloopen. ‘Als je de cijfers ziet van het aantal besmettingen is minder dan drie procent in de horeca. Dan sluit je de horeca en lok je de mensen weer naar huis toe waar de feestjes volop losbarsten. Jongvolwassenen zullen zich er vast heel erg aan gaan houden’, zegt een sceptische Hinloopen.

Naast de horeca moeten ook de niet-essentiële winkels om 19.00 uur dicht. En het advies is om niet meer dan vier mensen thuis uit te nodigen. De lockdown zou voor drie weken gaan gelden. ‘Waar komt die zeven uur nou weer vandaan? Dat betekent dat je geen restaurant meer kan draaien. Dus vooral de horeca wordt weer geraakt.’

Horeca kwam twee keer vaker terug in het bron- en contactonderzoek dan andere vrijetijdsbesteding. Maar toch adviseert het OMT (volgens bronnen, u kent het wel) om theaters, bioscopen en concerten helemaal te sluiten, maar horeca deels open te houden. pic.twitter.com/SEsLYIBRUf — Thomas van Groningen (@TvanGroningen) November 11, 2021



Compensatie

Hinloopen verwacht wel dat de overheid weer met een compensatie komt. ‘Het is niet zo dat de horeca financieel in sterke schoenen staat. Het moet honderd procent gecompenseerd worden.’