Persconferentie over ‘lockdown-achtige maatregelen’ live te volgen via Den Haag FM

Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven vrijdagavond weer een persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen. De persconferentie is vanaf 19.00 uur live te volgen via Den Haag FM: op 92.0 FM en via het tv-kanaal.

Het OMT adviseert het kabinet ‘lockdown-achtige maatregelen’ om de oplopende coronacijfers te bestrijden. Vanwege de ernst van de coronasituatie valt daar niet aan te ontkomen, melden bronnen rond het Outbreak Management Team aan de NOS. Volgens de bronnen adviseert het OMT een lockdown van zo’n twee weken.