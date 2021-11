Schaatsbaan bij het Kurhaus gaat dit weekend open

Niet alleen komt Sinterklaas zaterdag aan, ook de schaatsbaan bij het Kurhaus gaat open. Ondanks de nieuwe maatregelen die morgen ingaan, gaat het schaatsen gewoon door, laat organisator Cool Event Scheveningen weten. ‘We passen ons wel aan aan de maatregelen.’

Wie een rondje wil schaatsen en pirouette wil doen moet wel zijn coronapas laten zien. Die regel geldt voor iedereen boven de 18 jaar. De QR-code is geldig voor het hele terrein van Schaatsbaan Kurhausplein, voor schaatsen, curling en andere activiteiten en het restaurant en terras.

Vanwege het coronatoegangsbewijs is een mondkapje is niet nodig. Volgens de organisatie is afstand houden goed te doen op het terrein. Handschoenen zijn wel verplicht op de ijsbaan.

De schaatsbaan is open van 13 november tot en met 30 januari tussen 10.00 en 22.00 uur.