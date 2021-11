Uittips Den Haag: Intocht Sinterklaas, Filmhuis weer open en kledingruil bij de Naaierij

Nog één nachtje slapen en dan komt Sinterklaas aan in Scheveningen. En dat is niet het enige wat er dit weekend te doen is in Den Haag. Zo gaat het Filmhuis weer open en houdt de Naaierij een kledingruilmiddag. Samen met Den Haag To Go zetten we een aantal leuke uittips voor je op een rij.

Filmhuis

Op vrijdag 12 november kan Filmhuis Den Haag aan het Spui eindelijk de deuren weer een klein beetje openzetten. Hoewel het pand nog grotendeels in renovatie is, zijn Haagse filmliefhebbers er voor het eerst sinds de lockdown in december 2020 weer welkom.

In Zaal 6 wordt vrijdagavond Gagarine (Fanny Liatard, Jérémy Trouilh, 2020) als eerste film getoond. Tot het ROOTS Film Festival op zaterdag 18 december wordt er gewerkt aan een stapsgewijze heropening.

Intocht Sinterklaas

Zie ginds komt de stoomboot, uit Spanje weer aan. Zaterdag komt Sinterklaas aan op Scheveningen. Om 11.15 uur komt Pakjesboot 070 de Eerste Haven binnen. Om 12.00 uur vertrekt de rijtoer door de stad, die vanwege corona wat korter is dan normaal.

13:00 uur – Frederik Hendriklaan

13:30 uur – Aert v.d Goesstraat

14:00 uur – Reinkenstraat

14:45 uur – Thomsonlaan / Fahrenheitstraat

15:30 uur – Weimarstraat

16:10 uur – Prins Hendrikstraat

16:20 uur – Piet Heinstraat

17:00 uur – Grote Markststraat

Alle info is te lezen op deze site .

Greens in het Westbroekpark

Tijdens een intieme theateravond krijg je eerst een driegangen diner en geniet je daarna van een voorstelling.

Zo is onder andere Heb ik Weer te zien van theatergroep Plankgas. Zij spelen een voorstelling vol hilarische en ontroerende liedjes en herkenbare sketches over wat er allemaal tegen kan zitten in het leven. De voorstelling is te zien op 8 december.

Ook is er een Braziliaanse muziekavond op 12 november met Vita Pagie en Jamie Nanoha. In hun intieme voorstelling slaan zij de brug tussen Braziliaanse muziek, Fado, Jazz en Klassieke muziek.

En Lien Cornelissen speelt op 18 november Ik kom hier niet weg met hippe sneakers. Met haar gevoelige en scherpzinnige liedjes over belangrijke dingen in het leven. Op haar manier: luchtig en relativerend.

Meer informatie vind je hier .

Alles over natuurwijn tijdens boekpresentatie

Niels van Laatum presenteert 13 november zijn boek NATUURWIJN. Dit smakelijk geschreven en lekker leesbare boek legt voor eens en altijd uit wat natuurwijn is. Hoe het gemaakt wordt, waar en door wie. Wat er anders en bijzonder aan is. Maar ook: wat de valkuilen zijn, de trends en het toekomstperspectief. Inclusief handige adressen en een verklarende begrippenlijst. Kortom, een helder verhaal over (vaak) troebele wijn. Cheers!

Zaterdag 13 november tussen 15.00 en 16.00 uur bij Vino Vero in de Weimarstraat.

Tree Fest

Het boomplantfestival Tree Fest wordt zaterdag 13 november gehouden bij Pluk! Den Haag. Er zijn leerzame workshops, kunst, muziek en lekker eten niet ontbreken. Bij Pluk! Den Haag wordt een kersvers voedselbos aangelegd op een strook van zo’n 1250 vierkante meter.

Bij Pluk! Den Haag vind je naast een nieuw voedselbos een prachtig grote heemtuin, een zorgboerderij met verschillende dieren, een bessenpluktuin, CSA (Community Supported Agriculture) en er zelfs ook al het begin van een eetbaar bos!

Chocolade proeven

Wie liever voor chocolade gaat kan zaterdag terecht bij The Hague’s Finest. Daar houden ze een event met Mike & Evert van Dusk Chocolate. Want hoe maak je ergens chocola van?

Ze laten het zien, en leggen je alles uit over het maak- en smaakproces, en hoe ze hun repen ontwikkelen. Zoals de Coffee Caramel Sea Salt, Orange Cardamom of Raspberry Heaven bijvoorbeeld. En, het beste nieuws komt nog. Na die uitleg, is proeven natuurlijk net zo belangrijk! Dat laat je je geen twee keer zeggen, toch?

Vanaf 13.00 uur kan iedereen binnen komen lopen in de winkel aan de Venestraat.

Kledingruil

Zijn je kinderen uit hun kleding gegroeid en wil je het niet zomaar weggooien? Dan kan je zondag 14 november terecht bij de Naaierij voor het swappen van kinderkleding. Lever de oude kleren in en ruil het voor iets nieuws. De kinderen kunnen gezellig mee, want het event is samen met de Boomhuttenclub. Je hebt geen kind aan ze!

Lever vijf of meer kledingstukken in. Zorg ervoor dat het schoon en netjes is. Alle kinderkleding tot maat 164 is welkom. De overgebleven kleding en deze worden gedoneerd aan een goed doel, zodat ook deze kleding een mooie bestemming krijgt.

Via de Naaierij kan je een kaartje kopen. Er zijn twee tijdsloten, van 13.00 uur tot 15.00 uur en van 15.00 tot 16.30 uur.