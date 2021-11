Zorgen om ‘forse achterstanden’ middelbare scholieren en studenten met ‘psychische klachten’

De grootste partij in de Haagse gemeenteraad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft zorgen over de onderwijsachterstanden bij Haagse leerlingen. Uit een rapport van het Ministerie van Onderwijs blijkt dat met name bij leerlingen op het vmbo forse leerachterstanden zijn ontstaan. De partij vraagt aan het stadsbestuur of de inspectie erop toeziet dat de achterstanden voldoende worden teruggebracht en er op tijd wordt bijgestuurd als blijkt dat er op de individuele leergang weinig voortgang is. Ook is de partij bezorgd over de mentale gezondheid van studenten, nu uit onderzoek van blijkt dat levensmoeheid en eenzaamheid wordt ervaren door een deel van de studenten.

Gemeenteraadslid Nino Davituliani zegt van het stadsbestuur te willen weten of er voldoende wordt geïnvesteerd op scholen met leerlingen met minder kansen en of er geborgd wordt dat de extra middelen op effectieve manier worden ingezet.

‘Zeker met het oog op de knelpunten die het lerarentekort met zich mee brengt, is het ontzettend lastig om voldoende gekwalificeerd personeel hiervoor in te zetten. Wij zijn niet tegen het inzetten van particuliere bijles-bureaus zolang de doelmatigheid van de inzet van het geld geborgd blijft, dat willen we dan wel zeker weten. Ook moet in kaart gebracht worden hoe groot de psychische klachten van Haagse studenten zijn’, zegt Davituliani in Haags Bakkie op Den Haag FM.

Hart voor Den Haag wil plan van aanpak vanuit gemeente

Hart voor Den Haag wil voorkomen dat er weer grote bedragen blijven kleven in de managementlagen en bij externe organisaties, zoals bijles-bureaus en wil weten in hoeverre de leraren en het schoolpersoneel betrokken worden bij de besteding van de gelden. ‘Juist de mensen in de praktijk weten waaraan hun leerlingen behoefte hebben, zij moeten daarom nauw betrokken worden bij de inzet van het geld’, aldus het raadslid. Ze ook wil weten hoe de inspraak op de Haagse scholen is verlopen en of de medezeggenschapsraden er altijd aan te pas zijn gekomen.

Davituliani roept de gemeente op om de scholen en schoolbesturen voldoende te ondersteunen in het terugbrengen van de onderwijsachterstanden en de vinger aan de pols te houden bij de kwetsbare groepen waarbij het welbevinden van de kinderen en jongeren in het geding staat. Ook vraagt zij om een gemeentelijk plan van aanpak dat de studenten moet helpen om sneller de hulp te krijgen die ze nodig hebben. ‘Deze pandemie heeft een enorme impact gehad op leerlingen en studenten. Het is nu zaak om met deze enorme zak geld ook het mentale welbevinden van de kinderen en jongeren te bevorderen.’