Route van het woonprotest in Den Haag is bekend

Zorgen om tekort aan Haagse horecastudenten door corona

Door corona kozen minder jongeren voor een horecaopleiding. En dat terwijl de horeca met een groot personeelstekort zit. Door de onzekerheid in de branche had ROC Mondriaan een stuk minder aanmeldingen. ‘De horeca was herhaaldelijk in het nieuws als een sector die het moeilijk heeft. Dus dat wordt ook aan de keukentafel besproken met ouders. Wat ga je nou doen? Ga je de administratie, zorg of horeca in?’, zegt Jacqueline van der Zwam, directeur van de International Hotel and Management School.

Soms ligt ze er wel eens wakker van. ‘Door Covid is alles onzeker geworden. Het is niet leuk als je een krimpende sector wordt’, zegt Van der Zwam tijdens de Haagse Horecabeurs op Den Haag FM. Maar er is hoop. ‘We hadden open dag en ik merk dat er weer heel veel belangstelling was. Dus laten we hopen dat het een dipje is geweest.’

Precieze cijfers zijn er niet bekend maar afgelopen jaar waren er zorgen over de hospitality opleidingen. ‘De school voor horeca maakt zich erg zorgen over de opleiding gastheer en gastvrouw. Daar zijn de BBL-studenten (werkend leren red.) bijna tot een nulpunt gedaald.’ Van der Zwam hoopt dan ook dat horecaondernemers het belang zien van scholen en werkend leren. ‘Dat ze iemand in dienst hebben voor vier dagen maar dan ook die ene dag naar het ROC.’

Stoppen voor een baan

Door het personeelstekort in de horeca komen studenten in deze tijd wel makkelijker aan een stage. ‘In tegenstelling tot de lockdown toen we bijna geen student geplaatst kreeg is het nu heel makkelijk om een stageplaats te vinden.’

Maar daar ligt ook de valkuil, zegt Van der Zwam. Studenten die in de horeca werken krijgen dan een baan aangeboden en stoppen met de opleiding. Terwijl het ROC als het belangrijk vindt dat de horeca voldoende en gekwalificeerd personeel krijgt. ‘Daar maken we ons op dit moment hele erge zorgen over.’

Samenwerken met de horeca is volgens Van der Zwam de beste oplossing. Daarom overlegt de school met Koninklijke Horeca Nederland, ondernemers en de gemeente. ‘We moeten positief blijven en vertrouwen hebben. Want het is gewoon de leukste sector om in te werken.’