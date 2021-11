Bas Muijs, Curt Fortin, Justin Verkijk, Tjeerd Spoor en andere bekende radiomakers te horen tijdens Sintvoorieder1

Aanstaande maandag start de Sintvoorieder1-actie van Den Haag FM! Dat doen we voor kinderen waar Sinterklaas normaal gesproken niet langskomt met cadeautjes, omdat zij in (verborgen) armoede leven. Wij willen ervoor zorgen dat de Sint bij deze kinderen tóch langskomt, door met Den Haag FM zoveel mogelijk cadeautjes in te zamelen voor de actie Sintvoorieder1. Elke werkdag 7.00 tot 18.00 uur maken we live radio vanuit de centrale bibliotheek aan het Spui. We sluiten op zaterdag om 13.00 uur de actie af.

In Bob Staat Op en en Haags Bakkie ontvangen we de burgemeester en alle wethouders van het college, raadsleden en ‘vrienden van de show’ die cadeaus komen brengen. Wethouder Kavita Parbhudayal geeft het startsein van de actie. En niemand minder dan de echte Sinterklaas zelf komt op vrijdag langs bij Nicolette Krul. Hoe leuk!

Tussen 12.00 en 18.00 uur horen we bekende Den Haag FM-collega’s (Barry van de Laar, Ruben van Twillert, Teun Mondt, Ewa Minderman, Michiel Kooiman, Adrienne van de Nieuwegiessen, Ricco van Nierop en Thom Ferwerda), maar we horen ook bekende Haagse stemmen: Tjeerd Spoor, Jorinda Teeuwen, Bas Muijs en Curt Fortin. Laten we er een feestje van maken, met zoveel mogelijk cadeautjes!

Cadeautjes doneren?

Omdat we zoveel mogelijk cadeaus willen inzamelen, is jouw hulp meer dan welkom. Je kunt je cadeautjes doneren in de centrale bibliotheek aan Spui 68.

Op maandag 15 november gaat de centrale bibliotheek om 12.00 uur open, vanaf dat moment kan je dus je cadeaus doneren. De andere dagen opent de bibliotheek vanaf 10.00 uur. Iedereen kan cadeaus brengen tot sluitingstijd om 20.00 uur. De actie loopt tot zaterdag 20 november tot 13.00 uur. Om 13.00 uur sluiten we namelijk de actie feestelijk af.

Welke cadeaus zijn geschikt?

Wij zijn blij met nieuw of zo goed als nieuw speelgoed. ‘Zo goed als nieuw’ speelgoed ziet er uit als nieuw speelgoed. Het heeft geen gebruikssporen en hoeft niet schoongemaakt te worden. Voor de oudere kinderen (tot 18 jaar) zijn we ook op zoek naar leuke spulletjes. ‘We maken cadeaupakketten van speelgoed en donaties’, legt Esther Blom van Sintvoorieder1 uit. ‘Het is voor kinderen die opgroeien in armoede en kinderen via Veilig Thuis, reclassering en de schuldhulpverlening. We werken met veel instanties samen.’

Je hoeft het niet ingepakt in te leveren. ‘Wij maken er een pakket van, dat heeft ook een bepaalde waarde’, zegt Blom. ‘We willen zien wat er in zit. Als je wilt inpakken, doe het dan in folie. Dan kunnen we het goed combineren’, geeft ze als tip mee.

Verlanglijstje

Van 0 tot 4 jaar: bijtring, puzzel, knuffeldier, rammelaar, pop, autootje, voorleesboek, blokken, badspeelgoed, Duplo, Lego, voelboek, knutselspullen, eigen bestek, slaapdoekje, slabbetje, etc.

Van 4 tot 12 jaar: knutselspullen, tekenspullen, (strip)boek, puzzel, tijdschrift, spelletje, voetbal, springtouw, stoepkrijt, Lego, Playmobile, Barbie, plastic dieren, tasje, portemonnee, toilettas, schrijfspullen, gelpennen, sieraden, spullen van populaire band/artiest, haaraccessoires, etc.

Van 12 tot 18 jaar: tijdschrift, stripboek, boek, abonnement op tijdschrift, tegoedbon (bv. McDonalds, bioscoop, etc.), voetbal, sieraden, make-up, toilettas, parfum, aftershave, deodorant, leuke gadgets, koptelefoon, muts, riem, portemonnee, sjaal, zonnebril, etc.