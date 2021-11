ADO in troosteloze ambiance te sterk voor zwak VVV

ADO Den Haag heeft zonder al te moeite haar tweede overwinning op rij geboekt. In een matige wedstrijd was ADO door doelpunten van Sem Steijn en Thomas Verheydt met 2-0 te sterk voor VVV-Venlo, waardoor het stijgt naar de zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Door: Omroep West

Geen supporters op Midden-Noord die ADO Den Haag naar voren brulden, maar een stadion dat zó leeg was dat je een speld kon horen vallen. Omringd door 15.000 lege stoelen zag trainer Ruud Brood hoe zijn ADO zwak startte tegen VVV, dat net als zijn ploeg afgelopen zomer degradeerde uit de eredivisie. Direct vanaf de aftrap mocht Yahcuroo Roemer met de bal aan zijn voet richting doelman Luuk Koopmans sprinten, die maar ternauwernood de openingstreffer voorkwam.

‘Er liggen daar een hoop mooie herinneringen, ik heb daar vrienden gemaakt en spreek nog een hoop mensen’, blikte Steijn vooruit op de wedstrijd. Drie maal kwam het talent, dat vrijdag twintig jaar werd, in actie voor de Venlonaren. Tegen zijn oude ploeg schoot hij al na drie minuten raak. Met een knappe actie stuurde hij zijn tegenstander het bos in, waarna hij met een lage knal de 1-0 maakte.

Op een presenteerblaadje

Vicente Besuijen werd vorige week tegen Almere City gepasseerd als basisspeler, maar begon tegen VVV weer in de basis. Tot twee maal toe kreeg hij de bal op een presenteerblaadje gelegd van Ricardo Kishna, maar faalde beide keren.

VVV had het lastig met de thuisploeg. Onder andere Kees de Boer, die vorig seizoen nog het Haagse geel-groen droeg, kon maar moeilijk in zijn spel komen. Op een paar speldenprikjes na, lukte het de bezoekers amper om gevaarlijk te worden voor het Haagse doel.

Tweede overwinning op rij

Ook na rust oogden de bezoekers uitgeblust. ADO had de bal en kreeg kansjes om het verschil op het scorebord te vergroten. Uiteindelijk was een strafschop nodig om de goaltune door het stadion te laten klinken. Nadat Kishna in het Limburgse strafschopgebied ondersteboven werd gelopen, mocht Verheydt vanaf de stip aanleggen. Doelman Van Crooij was kansloos.

Het was prijsschieten in Den Haag, waarbij niemand de knuffel naar huis leek te willen nemen. ADO scoorde niet meer, waardoor de Hagenaren hun tweede overwinning op rij boeken en stijgen naar de zevende plaats op de ranglijst. Aanstaande vrijdag gaan Brood naar Velsen-Zuid waar nummer 15 Telstar wacht. Kemper en Klas zijn dan weer teruggekeerd bij de wedstrijdselectie.

Scoreverloop ADO Den Haag – VVV-Venlo: 2-0 (1-0)

3. 1-0 Steijn

66. 2-0 Verheydt

Opstelling ADO Den Haag: Koopmans; Amofa, M. Mulder, J. Mulder, Matthys; Bourard, Steijn, Breinburg; Besuijen, Verheydt (Rottier), Kishna (Catic)

Opstelling VVV-Venlo: Van Crooij; Dekker, Van Dijck, Koglin, Janssen (Leliendal); Post, Van Rooijen, De Boer; Schroijen, Braken (Verheijen), Roemer (Smans)

Gele kaart: M. Mulder (ADO Den Haag) Van Rooijen, Van Dijck (VVV-Venlo)

Rode kaart: –

Scheidsrechter: Richard Martens