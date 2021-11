DENK royeert voorzitter van lokale afdeling na hoog opgelopen ruzie

DENK royeert Abdoel Haryouli, voorzitter van de Haagse afdeling. Het heeft te maken met een ruzie tussen partijbestuur en lokale afdeling. Haryouli zegt in Spuigasten: ‘Afgelopen donderdag ben ik op staande voet ontslagen, terwijl ik ziek ben gemeld bij DENK, mede vanwege die toestanden. En vrijdag ben ik geroyeerd.’

De landelijke top van DENK heeft de lokale leiders van die politiek partij in Den Haag afgeluisterd. Dat stellen de Haagse afdelingsbestuurders na eigen onderzoek. Het lokale bestuur zegt wekenlang te zijn afgeluisterd met professionele apparatuur en vervolgens te zijn gechanteerd door de landelijke partijtop. ‘Een zeer grof schandaal’, aldus het Haagse afdelingsbestuur.

Het landelijk bestuur verwerpt de aantijging. De voorzitter van DENK in Den Haag en beoogd lijstrekker Abdoel Haryouli zou in een ‘eigen fantasiewereld leven’ en tijdens een etentje uitspraken hebben gedaan die ‘aanstootgevend, kwetsend en discriminerend van aard’ zijn.

‘Grote zorgen geuit en dit is dan de reactie die je krijgt’

Haryouli spreekt in het politieke radioprogramma Spuigasten voor het eerst op de ruzie tussen het landelijke en lokale bestuur. Het ontslag en royement ziet hij als voorbeeld voor hoe er met hem en de lokale afdeling wordt omgegaan.

‘Het is om aan te geven hoe er vanuit het landelijk bestuur op mij wordt gereageerd, op de afdeling wordt gereageerd’, zegt Haryouli. ‘Er zijn grote zorgen geuit over het feit dat wij ons niet veilig voelen, dat onze privacy ernstig is geschonden, dat wij onder druk zijn gezet, wij hebben gevraagd om een onafhankelijk onderzoek. En dit is dan de reactie die je krijgt. Dat is veelzeggend, denk ik.’

‘Geen racistische of discriminerende uitspraken gedaan’

Grote vraag is of Haryouli ‘racistische’ of ‘discriminerende’ uitspraken, zoals het landelijk bestuur beweert, heeft gedaan tijdens het etentje in een restaurant, eind september. De bewuste uitspraken zijn door het bestuur aan Haryouli voorgelegd. ‘Die uitspraken heb ik inderdaad gedaan, maar het is een analyse en het is absoluut geen racisme’, reageert hij.

Haryouli: ‘Ze hebben uren opnames, vermoed ik, want die uitspraken – dat zijn er drie – heb ik niet na elkaar gedaan, dus die hebben ze geknipt en geplakt.’ Ik heb ze meermaals gevraagd: ‘Luister nou naar die context, luister naar al die gesprekken’.’

‘Onder druk gezet om lijsttrekkerschap op te geven’

Maar volgens Haryouli wilde het bestuur dat niet. ‘Ze hebben gezegd: ‘Dit heb jij gezegd.’ Ik heb gezegd: ‘Er is absoluut geen sprake van racisme of andere kwalificaties die jullie doen, dat werp ik verre van me.’

‘Ik ben onder druk gezet: ik moest een soort schuldbekentenis doen, heel kwalijk. Ik denk: mensen schuldig verklaren in dit land, dat doet de rechter.’ Vervolgens zou Haryouli onder druk zijn gezet om zijn lijsttrekkerschap op te geven.

Haags bestuurslid trekt verklaring terug

Vlak voor de uitzending op zaterdagochtend blijkt dat een van de bestuursleden van de Haagse afdeling zijn naam terugtrekt onder een verklaring die eerder door de lokale afdeling is uitgestuurd. Het gaat om voormalig secretaris Kadir Erkoc.

‘Inmiddels heb ik mij breder kunnen oriënteren en heb ik meer informatie tot mij kunnen nemen, waardoor ik weet dat de beschuldigingen niet berusten op feiten. Het valt mij ook zwaar tegen dat de heer Haryouli actief de media opzoekt om zijn beschuldigingen te blijven uiten. Daarom heb ik besloten om mij te distantieren van de verklaring van het afdelingsbestuur van DENK Den Haag’, schrijft Erkoc.

‘Landelijk bestuur berust bij verklaring’

Het landelijk bestuur van DENK heeft geen behoefte om op de kwestie te reageren. ‘Het landelijk bestuur berust bij de verklaring die eerder is uitgegeven’, aldus een woordvoerder van de partij.