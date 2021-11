Page not Found en Colette update in Het Woordenrijk

Duizenden demonstranten verwacht bij woonprotest

Duizenden demonstranten verzamelen zich zondagmiddag op de Koekamp om een vuist te maken voor een ‘menselijk woonbeleid’. Het Woonverzet, zoals de demonstratie heet, volgt op de recente woondemonstratie in Rotterdam. ‘We bouwen aan een brede burgerbeweging voor woonrechtvaardigheid’, zegt een woordvoerder van de organisatie.

Door: Omroep West

Na de vorige demonstraties in Rotterdam, Nijmegen en Arnhem verwacht de organisatie achter het Woonverzet nu ongeveer drieduizend deelnemers in Den Haag. Hun doel? ‘Een vreedzame maar strijdbare demonstratie voor het recht op wonen.’

Pim van der Heiden, woordvoerder van het Woonverzet, benadrukt de noodzaak achter de demonstratie. ‘De wooncrisis is een onhoudbare situatie, en de enige manier om dat op te lossen is door een brede burgerbeweging op te bouwen. Dat is een brede strijd: van energiearmoede tot betaalbaar wonen. De overheid moet daarop toezien, maar verzuimt het om die taak uit te voeren.’

Woonzekerheid, betaalbaarheid en zeggenschap

De demonstratie is ontstaan uit een samenwerkingscoalitie van meerdere landelijke en lokale bewegingen, waaronder de Bond Precaire Woonvormen. FNV Young & United en het Straat Consulaat ondersteunen het protest. De organisatie heeft een tiental eisen opgesteld, waaronder gegarandeerde betaalbaarheid, woonzekerheid en gelijkwaardige inspraak voor bewoners.

Pim: ‘In de tijd van mijn ouders had je twee smaken: je kon kopen of huren, en in beide gevallen was je verzekerd van een dak boven je hoofd. Tegenwoordig is het door alle ‘flexibele’ constructies onmogelijk geworden om nog een vast huurcontract te krijgen. De afgelopen tien jaar hebben we gezien hoe de sociale woningvoorraad is afgebroken. Het is bewust politiek beleid.’

Onzichtbare slachtoffers

De demonstratie begint zondagmiddag om 14.00 uur op de Koekamp. Daarna lopen de demonstranten via het ministerie van Binnenlandse Zaken, langs de Hofvijver en richting de Mauritskade. Vanaf daar beweegt de mars zich via de Koninginnegracht terug naar de Koekamp, waar een podium staat te wachten. De organisatie heeft meerdere sprekers uitgenodigd, maar geen politici.

‘We willen een zo divers mogelijk programma creëren, vooral met de onzichtbare slachtoffers van de wooncrisis. De daklozen, migranten en mensen met een handicap bijvoorbeeld. Er zijn allemaal verschillende vormen van discriminatie op de woningmarkt, en dat willen we laten zien. Het is een oproep aan de politiek, en dan geeft het geen pas om een politicus uit te nodigen’, legt Pim uit.

Eerdere woonprotesten

Dat de demonstratie vreedzaam zal verlopen, is wat Pim betreft een gegeven. Na de gewelddadige confrontatie tussen de politie en demonstranten op de Erasmusbrug tijdens de Woonopstand is de spanning tussen de autoriteiten en de organisatie er niet minder op geworden. ‘Wij zijn erg geschrokken van hoe de politie de demonstranten heeft aangevallen. Maar we willen ons nu vooral richten op de blik vooruit en het organiseren van een mooie, strijdbare demo.’

Pim maakt zich weinig zorgen over een incident op zondag. ‘We gaan ervan uit dat de politie de demonstratie goed gaat begeleiden en zich terughoudend opstelt. We hebben van tevoren goed met ze overlegd over de route die we gaan lopen.’ Ook is er een zogeheten ‘sfeerbeheer’, vrijwilligers met gele hesjes die tussen de demonstranten lopen om de orde te bewaren. ‘Zij komen niet zo intimiderend over als een groep politieagenten die zich tussen de demonstranten begeeft.’

Coronamaatregelen

De organisatie achter het Woonverzet verwacht vooralsnog niet dat de coronamaatregelen die het kabinet vrijdag bekendmaakt een directe impact zullen hebben op het verloop van de demonstratie. Wel worden voorzorgsmaatregelen genomen, verzekert Pim.

Zo is het sfeerbeheer naast het bewaren van de sfeer bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor het bewaren van de anderhalve meter afstand tussen demonstranten. ‘We willen ook dat mensen met mondkapjes komen. Daar roepen we toe op. Mensen met klachten verzoeken we dringend om zichzelf te laten testen en indien nodig thuis te blijven.’

Foto: ANP