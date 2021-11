Man neergestoken in Newtonstraat; 27-jarige verdachte aangehouden

Bij een steekpartij in de Newtonstraat is zaterdag aan het begin van de avond een zwaargewonde gevallen, meldt nieuwssite Regio15. Het slachtoffer betreft een 29-jarige man; hij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd toen het ambulancepersoneel niet langer kon wachten op de traumahelikopter.

Een ruzie zou de aanleiding zijn geweest voor het steekincident. Een 27-jarige man meldde zich even later op het politiebureau en is daarop aangehouden.