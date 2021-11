Leendert en Sander maken podcast over Schevenings dialect: ‘Niet zoveel jongeren die het praten’

Marcel Verreck: ‘Intocht van Sinterklaas, alweer een lawaaidemonstratie in Den Haag, maar nu voor de kleinsten’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij de Sinterklaasintocht.

‘De intocht van Sinterklaas, alweer een lawaaidemonstratie in Den Haag, maar nu voor de kleinsten, gaat wél gezellig door. Ik hoop dat de Sint een hoop boosterprikken in zijn zak en in zijn arm heeft zitten’, aldus de columnist.