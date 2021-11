Page not Found en Colette update in Het Woordenrijk

Literatuurprogramma Het Woordenrijk is terug op Den Haag FM met verhalen, gedichten en gesprekken met Haagse schrijvers.

Is het een boekhandel? Is het een uitgever? Is het een kunst-galerie? Is het een workshop-plek waar kinderen boekjes kunnen knutselen? Of is het alles bij elkaar. In de Boekhorststraat is Page not Found gevestigd, een nieuwsgierig makend pand met zowel boeken als kunstwerken in de etalage. In de uitzending legt Dagmar Bosma ons uit wat Page not Found is en doet.

Voor de tweede keer dit seizoen duiken we de overvolle tweedehands boekwinkel Colette in. Is het sympathieke antiquariaat definitief gered van de ondergang? We spreken met een van initiatiefnemers, historisch schrijver Kim Heijdenrijk over de stand van zaken, de workshops die georganiseerd worden en de vraag: hoe het is om ineens (parttime) boekhandelaar te zijn. Het gedicht van de week komt van Geraldina Metselaar, waarbij de clash tussen corona en cultuur voorbij komt.

Ook voor de Haagse literaire agenda en nieuwe Nederlandse muziek, ben je bij Het Woordenrijk aan het juiste adres.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Het Woordenrijk is zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren, werd in 2012 opgericht door Harry Zevenbergen en wordt nu gespresenteerd door Ricco van Nierop.